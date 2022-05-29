原标题：本土葡萄酒酵母实现从0到1的突破

记者近日从中国轻工业联合会主持召开的“中国本土葡萄酒酵母种质资源创新与产业化应用”成果技术鉴定会上获悉，由西北农林科技大学葡萄酒学院刘延琳教授团队选育的2株本土葡萄酒酵母成果，实现了我国本土葡萄酒酵母从0到1的突破，解决了我国葡萄酒酵母长期以来存在的“卡脖子”技术隐患与产业风险，为我国葡萄酒产业的“微生物种业”安全提供了技术保障。

一直以来，我国葡萄酒产业都非常依赖单一、进口的葡萄酒酵母，针对这一困境，从2000年开始，在国家葡萄产业技术体系、国家自然基金等项目的支持下，刘延琳团队花费22年对本土酵母资源进行收集、挖掘、鉴定、优选，建立了保藏2万余株本土葡萄酒酵母的种质资源库，开发了典型特征突出、综合性状优良、功能细分的系列本土酵母菌近30株。经过研究测试，CECA和CEC01这两株本土优良葡萄酒酵母具有耐受力强、发酵力强、香气表达力强的特点，可实现对进口葡萄酒酵母30%的国产化替代。目前，经过规模化产业应用，这两株葡萄酒酵母已出口至欧洲传统葡萄酒主产国。

由中国工程院孙宝国院士、陈坚院士，中国酒业协会执行理事长王琦，中国科学院微生物研究所白逢彦研究员等专家组成的鉴定委员会认为该成果创新性突出，整体技术达到国际领先水平，对推动我国葡萄酒产业科技升级起到了重要作用。

该成果由西北农林科技大学主持，联合多家公司共同完成。

该研究的相关成果累计获国家授权发明专利10件，成果已推广应用到我国所有葡萄栽培区，并辐射其他果酒行业，实现了科技创新助力经济社会的良好作用。（张哲浩、李洁、李晓春）

(责编：李依环、熊旭)