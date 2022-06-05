讲故事是激发孩子想象力、培养健康的道德情操乃至埋下文学种子的绝佳良策。给孩子讲故事想取得好效果，语言需要“三化”：直接引语的人物化、叙述语言的情感化、描述事物的拟声化。这三点切实可行，且效果明显，讲出的故事更精彩、更具吸引力。

直接引语的人物化

讲故事时，常替故事里的人物说话。为使语言生动，“拉住”孩子，须做到直接引语的“人物化”。例如，替山大王说话时，音色要粗豪，语气蛮横，发音部位略偏后。替女孩子说话时，声音宜尖细，语气应俏皮。如果替淘气包儿说话，声调可稍高，语气任性。若替老奶奶说话，语速宜缓，语气和蔼慈祥，让孩子像看见宽厚仁慈的老奶奶一样。模拟不同人物的语气，瞬间提高了讲述的真实感，人物形象愈加鲜明、生动，个性凸显，能很快打动孩子。

同一人物心态不同，也应采用不同语气。例如“让我去吧”这句话，情绪高涨时，语调要稍高，透露出喜悦的心情；伤心难过时，语调要略低，语速稍慢，体现出沉重的心境。思考的话语，要说慢点儿，显现出思索的过程。如，“他们会克服这个困难的”，是一种估计，宜慢说，表现出内心在揣想。故事中某个人物，话说了一半忽然开始编瞎话，真话和假话之间最好有个停顿。如“我们俩昨天聊了一下午，后来他就坐地铁去海淀了”中，“他就坐地铁去海淀了”是说话人现编的，在“后来”之后、谎话之前，要有个停顿，以显示出临时乱编的心理过程。

同一人物说话时的状况不同，语音也宜相应变更。例如，人物在屋子里说“让我去吧”，语音接近口语；如果隔着老远喊话，字音则需拖长，说成“让——我——去——吧——”。

归结起来，直接引语人物化的好处，一是营造出“戏剧化”与“现场感”的效果，大大增强了故事的感染力；二是充分展现不同人物的性格，各种语音设计使人物形象更为丰满、鲜明。孩子一听语气，就知道是谁说的。

叙述语言的情感化

叙述故事时，须有鲜明爱憎，不仅要体现在用词用语上，也要体现在语气上。如讲到凶恶的大灰狼，语气里透着憎恶；说到善良可爱的小白兔，话语里饱含着喜爱。小时候在广播里听连阔如讲《三国演义》，故事内容通通忘却了，然而他讲到晚年诸葛亮时，一声长长的叹息：“哎——，诸葛亮也老了。”至今仍清晰地刻印在脑海。虽然只是短短的一句喟叹，却饱含情感，充溢着无限惋惜和深切同情，表达出对人物的充分肯定，让人久久不忘。

20世纪60年代，著名“故事大王”孙敬修常在广播电台讲故事。他说到两个主人公办成一件好事儿时，常自然地说出这么一句：“他俩别提多高兴了！”语调高扬，音色明亮。讲到主人公遭遇不幸时，往往带出一句“大伙儿都哭了”，语调低沉哀痛，音色黯淡。孙老师这些充满情感的话，是他情感的自然流露，至今仍回响耳畔。

叙述语言的情感化，也有两点好处：一是潜移默化之中，将正确的是非观浇灌进孩子心田，并自幼在孩子心里牢牢扎根；二是在耳濡目染中，让孩子渐渐树立起正确的人生观乃至成长理想。

描述事物的拟声化

叙说中描述事物时，宜多用拟声词。例如，宜将“这时，下起大雨”，说成“这时，哗哗哗下起大雨”；将“母鸡叫了几声”，说成“母鸡咯咯咯叫了几声”；将“石头滚下山坡”，说成“石头骨碌骨碌滚下山坡”。

拟声词是诉诸听觉的，多用拟声词可以丰富孩子听故事时的感受，让孩子更直观、更迅速地领悟所说的场景，有身临其境之感，从而更准确、深入地领会故事内容和思想内涵。拟声词能引发孩子丰富联想，从而激发孩子的想象力。

事实上，上述“三化”可以归结为“一化”，即“生动化”。其实就是指讲故事时，摆脱平板沉闷的腔调，让语气摇曳多姿。有个演员表演了一个特殊的节目：用各种语气朗诵“今晚”二字，时而令听众伤心，时而让人捧腹大笑……变换语气，作用惊人。

讲故事是中国的一种传统文化，兴盛于宋代。这时社会稳定，市民大量增加，听故事花钱少、乐趣大，人们趋之若鹜。茶楼酒馆、戏园子、像旧时代天桥一样的地方，乃至寺院，都有说故事的。演员被称为“说话人”，其实就是说书的。

清代著名说书人柳敬亭语气变化十分丰富，且大量使用拟声词。《陶庵梦忆》里描述，他的语气“疾徐轻重，吞吐抑扬，入情入理”。“说至筋节处，叱咤叫喊，汹汹崩屋”，即说到紧张关键处，模拟人物的叫喊声，简直能把屋顶掀翻！黄宗羲在《柳敬亭传》中赞叹：刀剑相击声，骑兵奔驰声，风吹雨打声，柳都用拟声词绘声绘色地表现出来，令人如临其境。柳讲“武松打虎”时，说武松走进酒店，店内空无一人，便高叫一声，震得店内空缸空瓮都发出一片“嗡嗡”声。一个小小的拟声词，使听众一下子领略到武松威武神勇的英雄气概。

语气就是表现力。有声有色，才能让孩子瞪大眼睛、神情专注、兴味盎然地听下去。

（作者：杜永道，系语言文字报原主编）

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