最近，“靠技术挣钱！河南一职教生在校开发软件一单赚了201万元”的消息刷屏网络。这名职教生就是濮阳职业技术学院数学与信息工程学院学生董家兴。

今年24岁的董家兴，出生在河南省安阳市一个农村家庭，父母常年在外打工。高中时期，他就对计算机技术产生了浓厚的兴趣，业余时间一直自学相关知识。2018年，他考入了濮阳职业技术学院。

“入校不久，他提出休学回家自主创业。”濮阳职业技术学院数学与信息工程学院党总支书记张治国清楚地记得董家兴坚定的态度。他是有底气的——2017年3月，凭着自学的计算机知识，他获得了13万元的腾讯漏洞挖掘风控奖金。“支持休学创业！因为了解情况，学校对董家兴的态度也很明确。”张治国说。

在家经营电商的日子里，董家兴一直没有丢弃对计算机技术的爱好与关注。虽然经营也有斩获，但他渐渐发现自己落伍了，跟不上计算机、互联网技术更新换代的步伐，实际生活中遇到的诸多问题，用仅有的知识储备无法自如地解决。

“我要继续学习！”董家兴决定复学。于是，2021年10月，他回到母校怀抱，重新坐到课桌前，成了数学与信息工程学院的一名新生。

“董家兴是个撒到人堆里半天都找不来的孩子。”数学与信息工程学院副教授、计算机应用技术教研室主任孙媛说，在老师和学生眼里“自学能力非常强、善于钻研、有毅力、能吃苦”的董家兴，也是学校各项实践项目和创新技能大赛的积极参与者。

课余时间并没间断经营电商的董家兴萌生了一个念头：能不能开发一款软件，让电商企业可以更快、更便宜地获得客流呢？在与同行的网上交流中，这个想法得到了认可。

“学校一直坚持创新人才的培养，并根据学生的层次开展分类教学，进行精准教育。对于像董家兴这样有天赋和创新精神的学生，入校后，学校就提供学习平台，对他们进行重点培养。”数学与信息工程学院院长刘琰说，学校还专门设立了创新创业孵化区，建设了“学生工匠坊”，派出指导老师，组建学生团队支持学生进行编程研发。

有了学校领导和老师做坚强后盾，有了配备齐全的专属场地，平常上完课，董家兴就一头“泡”在“学生工匠坊”，短则几个小时，长则通宵，遇到疑难问题时，能自己开动脑筋解决的，就自行解决，不能自己解决的，要么和团队成员共同讨论，要么请教指导老师。

“最让人苦恼的是，程序代码写到最后出现了错误，还得从头再来。”董家兴说，写一次完整的程序代码大概需要七八天，出错后重写又要耗费好长时间，开发软件过程中这样的事情发生不下10次。“我常常在心里给自己打气，坚决不能放弃。”

经过半年的努力，董家兴带领团队成功开发出了精准获客系统。该系统能让电商企业获客成本更低、订单量更大、成交率更高，能大幅度降低农村电商的运营成本，助力乡村振兴。

董家兴开发成功精准获客系统的消息不胫而走。今年3月28日，他顺利收到了厦门一家互联网公司的转账——201万元，并签订了合同。

“职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务上水平的重要基础，学校将培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。”濮阳职业技术学院党委书记刘洪浩说。为了给更多的大学生提供创新创业的优良环境，学校已经筹措资金建设大学生创业孵化园，进一步服务学生创新创业，让更多的学生迈出学校大门就能直接就业创业。

“其实我们学校的创业氛围一直很好。历届学长学姐们都有很多创业成功的例子，这也是职业院校的优势吧。”董家兴说，自己成绩的取得离不开学校老师和同学的帮助，他和团队小伙伴已经商量好，准备把这次软件开发的收入投入到下一步的研发中，争取拓宽领域，研发出更成熟、技术含量更高的产品，实现自己的人生梦想。

（本报记者 崔志坚 本报通讯员 王莹）

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