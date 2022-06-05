“回望冬奥，我们再一次感受到中华传统文化带给我们的民族自豪感和奥运健儿不断挑战自我的拼搏精神……”这是近日河北师范大学冬奥志愿者为师大附属实验中学的同学进行的宣讲。他们真挚朴实的奥运情感和在不同岗位经历的冬奥故事赢得了同学们阵阵掌声。

近日，河北省委教育工委、省教育厅牵头遴选组建了12个省级大中小学思政课一体化集体备课中心，旨在进一步激发全省学校思想政治教育工作优质创新、特色发展，形成大中小学思想政治教育共融共建共育共进的发展局面。

河北省委教育工委书记、省教育厅厅长董兆伟介绍：“2019年河北省成立了大中小幼思政课建设共同体，各高校与中小学互帮结对开展了系列一体化建设活动，取得了初步成效。我们进一步统筹整合，依托建设资源较好的17所高校马克思主义学院，对接11个地市和雄安新区的教育部门，使大中小一体化建设全覆盖，以期达到更好的育人效果。”

目标一体化：

讲好新时代“大思政课”

青少年思想政治教育有其顺序性、连贯性、衔接性，新时代大中小学思政课一体化建设应以适应和促进学生成长发展为着眼点，进行一体化课程目标设计。2022年春季学期，冬奥成为全国大中小学的开学热词。如何将这堂生动立体、直抵人心的“大思政课”讲给不同学段的青少年？

保定市莲池区联盟西路小学第一节思政课，老师们以“传承冬奥精神 汲取奋进力量”为主题，设计了多个环节，鼓励同学们学习奥运健儿永不言弃的体育精神，激发同学们的爱国热情。

“7岁的任子威进入哈尔滨专业队，开始从事短道速滑。为了兼顾学业和训练，他每天早上5点就要到冰场，早训结束后回学校上课……”石家庄市第六中学党总支书记、校长朱桦在开学第一天给全校学生上了一堂名为“面朝阳光 一起向未来”的冬奥主题思政课。她用任子威、徐梦桃等运动健儿为国而战的故事激励同学们争做心有家国、拼搏进取的阳光少年。

开学前一周，河北科技大学马克思主义学院的老师们便开始集体备课，第一堂思政课重点阐述“胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”冬奥精神的内涵，引导学生以为国争光为己任，以为国建功为光荣，勇于承担使命责任，为民族复兴贡献青春力量。

思想一体化：

“行走的思政课”更立体更生动

青年学生不仅是教育的客体，而且是参与教育的主体。近年来，河北各学校积极组织引导学生走出校门、走进社会、深入生活，把社会实践作为提高育人效果的有效途径。

党史学习教育中，全省高校成立300余支宣讲团，千余名大学生走进中小学，深入浅出讲理论、声情并茂讲故事，让中小学生切身感受中国共产党百年来的辉煌成就。河北农业大学大学生党史宣讲团为800余名中小学生现场讲授党史学习教育课，3000余名中小学生线上收听收看，在大中小学生一体化教育中承担起红色基因传承的时代责任。

“在纪念馆里，看到一幅幅生动的画面和场景，我深深感到了中国人的精神和力量……”石家庄市谈固小学学生杨轩语在参加“红领巾寻访革命圣地西柏坡”活动后这样说。大中小学生寒暑假开展红色足迹寻访，加深对历史重大事件和革命领袖、革命英雄事迹的了解，红色基因在青少年心中牢牢扎根。

师资一体化：

抓好思政课教师队伍这个关键

思政课教师是办好思政课的主体，只有充分发挥教师的积极性、主动性和创造性，才能真正做到主导性与主体性相统一。从2020年开始，河北省实施思想政治理论课教研结对带教计划，构建大中小幼德育工作者融通体系。同时，建立了大中小学思政课挂职学习体系，安排高校思政课教师到中小学校担任德育副校长，跟班听取思政课，以便能准确掌握区分度和接受度，深化构建大中小幼有效衔接的育人体系。

2021年，河北省成立了11个高校思想政治理论课名师工作室，河北经贸大学“思想政治理论课教师团队”入选“全国高校黄大年式教师团队”。实施重点马克思主义学院和马克思主义学科建设，2022年立项建设省级重点马院7个。河北师范大学马克思主义学院为第三批全国重点马克思主义学院。

全国高校优秀思政课教师、河北师范大学教师朱月龙的课堂深受学生欢迎。在参加了全国学校思想政治理论课教师座谈会后，朱月龙对“思政课作用不可替代，思政课教师责任重大”有了更深刻的认识。他告诉年轻教师：“思政课在满足学生知识渴求的同时，更多地应该教会学生运用所学理论分析和解决现实问题，正确看待人生，鼓起人生奋斗的风帆。”

河北省学校思想政治教育先进工作者、石家庄外国语学校教师李红霞27年坚持奋斗在思政教学第一线，她将教学内容作为实践项目交给学生，让学生在主动参与、合作探究、过程体验、交流展示过程中自主完成。例如，学生们在参加了滹沱河生态保护调研、垃圾分类进校园进社区宣讲等活动后，对课本中讲到的美丽中国建设专题有了更深刻的理解。

近年来，大中小学书记、校长讲“开学第一课”已成为河北省各学校常规课程。爱国主义、工匠精神、雷锋精神、劳动教育、青春担当……一堂堂紧扣时代主题、深入浅出的思政课为学生们送上了启迪智慧与坚定信念的精神大餐。

机制一体化：

推动大中小一体化建设落实落地

大中小一体化建设是实现思政课循序渐进、螺旋上升的重要途径。新建立的12个河北省大中小学思政课一体化集体备课中心，以深化思政课改革创新“八个相统一”和思政课教师队伍“六个要”为总目标，促进大中小学思政课程有效衔接，发挥集体智慧共同打造思政“金课”，用思政育人“同心圆”为青少年立德铸魂。

创新集体备课形式。建立健全大中小学思政课集体备课机制，以高地带动集群，串点成线，通过集体参与、教学研讨、示范课等形式提升备课效果，积极推广项目化方式专题备课，提高思政课教师参与积极性。

推动资源共建共享。建立优秀师资库，发挥大中小学各学段优秀思政课教师的引领作用，实现思政课教师队伍建设信息互通、成果共享、优势互补，促进思政课教学水平均衡发展。

提升集体备课质量。聚焦当前思政课建设热点难点堵点，加强学科建设、课程改革、师资培优等方面合作，深入开展集中研讨、集中培训。同时，构建一体化的考核体系，每年举办以中心为单位的一体化建设教育成果展示，推动思政课一体化建设再上新台阶。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 王辉）

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