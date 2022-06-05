本报记者 丁雅诵

育人之本，在于立德铸魂，思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记指出，思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活，老师要用心教，学生要用心悟，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志。

党的十八大以来，全国高校守正创新打造新时代思政“金课”，充分发挥课堂教学的主渠道作用，思政课质量和水平稳步提升，思政课教师队伍持续壮大，全员全过程全方位育人氛围逐步形成，更多学生爱上“真理的味道”。

向改革创新要活力

浇花浇根，育人育心。只有不断推动思政课改革创新，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，才能起到润物无声的作用，才能给学生以人生启迪与精神力量。

2019年秋季学期起，清华大学周密部署、精心备课，开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程。主讲教师以广阔的视野、深厚的理论功底、生动的语言向学生讲解马克思主义与中国的“历史缘分”“近代结合”“当代飞跃”，引导学生学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想的博大精深。“解疑释惑、以理服人、非常解渴！”如今，这门思政课愈发受到学生们喜爱，成为“一座难求”的思政“金课”。

聚焦铸魂育人，习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。目前37家全国重点马院以及北京、天津、上海、黑龙江等试点地区全面开设的“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，已覆盖180万学生。教育部制作的《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》课件，点击下载量累计近3000万次。

思政课建设要向改革创新要活力。近年来，全国高校积极采用案例式教学、探究式教学、体验式教学、互动式教学、专题式教学、分众式教学等，深入推动思想政治理论课改革创新。

在北京理工大学思政课体验教学中心，学生们通过虚拟现实技术重回1940年的延安窑洞，聆听延安时期老院长徐特立声情并茂地讲述红色校史。“这种形式太酷了，有一种和历史对话的感觉，仿佛自己就在现场。”体验过课程的学生感慨，“思政课竟然还能这么上，让人耳目一新。”

东北林业大学的一项思政课作业是拍摄微电影。中共一大、星星之火可以燎原、五四运动回忆录等选题，让学生在亲身参与中重温党的历史。“在那个觉醒年代，青年马克思主义者用信仰之光点燃了青春的理想与激情，为革命、国家和人民献出宝贵生命，他们的故事令人钦佩。”会计学专业学生刘峥说。

此外，直播、短视频、H5等新媒体技术在思政课中得到广泛运用，网上思政课新样态加速形成。全国大学生“同上一堂思政大课”，以“抗疫”“四史”“冬奥会”等为主题，观看量超过1.5亿次；“周末理论大讲堂”累计举办80多期，收看量超过300万次；全国高校重点建设200个优质思政类公众号，拥有粉丝6119万。

抓好教师队伍建设

东北大学教授任鹏站上思政课的讲台已有10余年。每年他都要带领学生参与“理论之光”思政课社会实践，耐心指导学生围绕社会重大问题进行调研，寻找思政课与生活实际的结合点。“任老师用学术话语讲思政、用生活话语讲理论，他的课堂既有意思，又有意义。”

郑州大学思政课教师周荣方的课堂上，不仅极少有学生缺席，而且还有很多外班学生前来“蹭课”。“周老师讲中国近现代史纲要，能通过创设情境，把我们带入历史的维度中，调动我们的课堂情绪。”在郑州大学学生网上评教系统里，学生从不吝啬对周荣方的好评。

如今，越来越多思政课教师在学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。

办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。近年来，高校思政教师队伍建设卓有成效：截至2021年年底，高校思政课专兼职教师超过12.7万人，较2012年增加7.4万人，队伍配备总体达到师生比1∶350的要求；专职思政课教师年轻化成为队伍发展新态势，49岁以下教师占77.7%，具有高级职称的占35%；41个全国高校思政课教师研修（学）基地、32个“手拉手”集体备课中心，开展常态化培训研修，每年培训教师近6000人。

“教育部委托中国人民大学和北京高校思政课高精尖创新中心联合打造的全国高校思政课教师网络集体备课平台，成为思政教师一个重要的能量枢纽。”中国人民大学马克思主义学院党委书记王易说，“通过集体备课平台，思政课教师根据学生兴趣准备课程内容，汇聚起讲好思政课的最大合力。”

前段时间，四川省各高校开展大学生同上“开学第一课”活动。四川大学马克思主义学院3位优秀教师，为全省大学生作专题辅导。“提前半个月，我们就组建了由学院领导班子、相关学科带头人、优秀中青年教师共同构成的备课小组，进行集体备课。”四川大学马克思主义学院副教授郭绍均说，“集体备课凝聚了众多资深思政课教师的智慧，授课效果很好。”

“用高尚的人格感染学生、赢得学生，用真理的力量感召学生，以深厚的理论功底赢得学生，一支专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍正在形成。”教育部社会科学司有关负责人表示。

压实高校党委领导责任

办好中国的事情，关键在党。近年来，全国高校党委把思政课建设摆上重要议程，坚持把从严管理和科学治理结合起来，教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围逐步形成。

——进一步压实高校党委领导责任。高校党委书记、校长履行第一责任人职责，带头走进课堂听课讲课，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，形成制度性安排。

“让青春在为服务国家重大战略需求、支撑科技自立自强的不懈奋斗中绽放出绚丽光彩，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献！”前不久，南京航空航天大学党委书记郑永安，为天目湖校区师生讲授专题思政公开课。南航党委形成共识：书记、校长要带头为学生讲授党课、思政课。

——增强教师职业认同感、荣誉感、责任感。各高校不断探索，改革思政课教师评价机制，提高评价中的教学和教学研究占比，克服唯文凭、唯论文等弊端，引导思政课教师把主要精力放在教书育人上。

辽宁大学党委认为，要让思政课教师队伍留得住人，就要落实思政课教师薪酬待遇、工作环境等各项政策保障，不断提高岗位吸引力，让思政课教师的活力竞相迸发，才智充分涌流。为此，辽宁大学在评价机制上作出改革：在全省高校率先实行思政课教师职称评聘单列计划、单设标准、单独评审的“三单”政策；设立“教学型”教授岗位，在职称评审过程中，加大教学权重；设立马克思主义理论学科特区，在人、财、物上开辟绿色通道。

——精准培养马克思主义理论后备人才。将马克思主义理论学科列入“国家关键领域紧缺高层次人才培养专项招生计划”，累计增加近9000个博士、硕士研究生招生指标。目前，全国高校马克思主义学院发展到1440余家，全国马克思主义理论一级博士学位授权点增至104个、一级硕士学位授权点增至279个，学位点数量位居各学科前列。

“马克思主义学院是培养思政课教师的重要基地，很大一部分毕业生会走上各类学校的思政课讲台。他们不仅要有扎实的专业知识，还需要很快适应教学环境，掌握教学规律。”武汉大学马克思主义学院教授杨威介绍，武汉大学马克思主义学院开设有针对性的实践课程，有助于增强马克思主义理论学科学生的适应性，提高人才培养效果。

在各地各高校的共同努力下，更多高水平的思政“金课”不断涌现，为青年学子点亮了理想的灯、照亮了前行的路，鼓励广大青年学生用青春梦激扬中国梦，让青春在奋斗中绽放绚丽之花。

（孟星月参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)