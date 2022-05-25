党的十八大以来，高等教育坚持扎根中国大地办大学，取得了举世瞩目的成就。高等教育毛入学率达57.8%，新增劳动力平均受教育年限达13.8年，“双一流”建设成绩斐然，应用型高校发展效果明显，工程教育实现国际多边互认，大规模在线教育保障了疫情期间“停课不停学”，高校对口支援助力打赢教育脱贫攻坚战，教育质量、公平以及服务国家发展能力和国际影响力持续提升。

习近平总书记高度关注高等教育事业发展，一系列重要论述指明了新时代中国高等教育发展的路径方向，那就是在扎根中国大地办大学的伟大实践中实现“中国特色、世界一流”的目标。文化自信是一个国家、民族发展中最为基本和持久的力量，我们要立足国情面向世界、扎根中国融通中外，充分发挥我国制度优势，努力用中国智慧、中国办法解决教育改革发展问题。

“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”是教育的根本问题。党的十八大以来，高等教育围绕立德树人根本任务，在思想政治教育、专业能力培养、创新创业教育等方面开展了诸多教育教学改革探索，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

高等教育既要为国家发展培养一流人才、奠定科技基础、攻克关键核心技术，也要培养各类专门人才、提高国民素质、服务经济社会发展的各种现实需求。“双一流”建设高校一定要心怀“国之大者”，为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑，尤其要关注由“0到1”的创新、关键核心技术的突破、重点领域的引领和高水平开放。

具体而言，要服务国家战略，为中华民族伟大复兴建功立业；强化特色发展，做好自己的强项争创一流；保持竞争活力，不因身份而沾沾自喜故步自封；加强协同共进，攻坚克难相互成就，共同构建一流大学体系；用好建设自主权，不断优化发展生态。

当然，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，是社会主义大学重要的办学方向。十年来，高等教育在国家区域战略推动、关键核心技术突破、“新工科、新医科、新农科、新文科”探索、“破五唯”改革深入等方面不断推进，有力支持了国家经济发展方式转型和社会进步。

高等教育积极走在开放前列，主动参与全球治理，不断实现高水平开放。学历学位互认覆盖56个国家和地区，发起成立世界慕课联盟，连续举办七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，累计吸引121个国家和地区603万个团队、2533万名学生参赛。

（记者晋浩天采访整理）

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