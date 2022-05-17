高考，是一场突破自我的较量。心态良好，至关重要。整个迎考过程中，我们需要以平常心妥善处理好下列重点环节。

自我防护：做到“一静一动”

与往届相比，2022届考生就读高中期间，遭遇疫情侵扰的频率高，大家在自我防护方面已积累了一定经验，但依然不能大意，要努力做好“一静一动”两方面工作。

“一静”，是指从现在起到高考结束要处于静止状态。原则上不得跨地区流动，尽量避免去人群聚集的场所，避免与外地人员接触。要保证“两点一线”，离校、离家时必须佩戴合格的医用口罩。

“一动”，是指从现在起到高考结束要做好健康情况监测。包括一天两次测量自己的体温，查看是否有发烧等情况。定期参加学校组织的核酸检测。另外，要注意是否有腹泻、乏力、嗓子疼痛、干咳、味觉和嗅觉方面的症状，一旦出现这些异常改变，必须快速前往正规医院就诊。

知识攻略：题海战术已不管用

最后半个多月的复习，在知识攻略上强化“五个再”工作：基础知识再重温、课本知识再回看、重点方法再速览、典型例题再回顾、题型专项再训练。在具体实施中努力做到：

基础性。在后期复习中，大家要把目光聚焦在学科的课程标准、基本概念、基本原理和基本思想。围绕这些要素，采取边想边写的方法，细化考点。也可借助课本目录回顾知识线索，对不清楚的部分仔细阅读，看完一节、一章、一本书后再梳理一遍。

反思性。到了复习后期，题海战术已经不管用，可有的同学仍在盲目做题，结果虽然题目做得多，却总在同一个知识点或是同一类题型上失分，究其原因就是没有注重典型例题的总结，不会对错题进行归档整理，更没有对照自己的错题进行反思。殊不知，失分点其实就是增分点。后期复习要注意运用不同颜色的笔对作业进行圈点批注，加强解题后的反思，对典型习题做好归档工作。

策略性。具体地说，要提升应试技巧，强化总分意识。在应试中，会做的题目要看全、看清、看细，尽量拿高分；不全会的题目要学会找关键信息和关键词，执果找因，力求分步得分；理解评分标准，以及评卷的基本规则和赋分、扣分细则。

起居安排：牢记六件事

高考复习的最后十多天，很多学生都处于高度紧张的状态，考生的起居安排也显得越来越重要，一定要记住的事项有六条：

第一，积极调整好生物钟，让自己的“兴奋点”与高考各科考试的时间完美契合。

第二，劳逸结合，最好午休，午休以不超过半小时为宜。

第三，睡前拒绝电子产品，喝一小杯热牛奶有助于睡眠。

第四，合理饮食，均衡营养，烹调要清淡，脂肪不宜过高，不食用药物及含咖啡因的食物或饮料来“提神醒脑”。

第五，适当进行户外运动，可以做做操、散散步等。

第六，目前天气变化比较大，考生应注意随着气温的变化增减衣物。

心态调节：降低心理预期

越是临近高考，考生们的心理压力就会越大，及时调整好心态，是顺利迎考、取胜高考的法宝。

第一，强化自信。自信是一种信念，同时也是一种意志，如果我们对一件事充满信心，那么我们就不可能感到恐惧。其实有时候并不是考生不够优秀，而是对自己缺乏自信，往往会把注意力放在自己的缺点和不足上，缺点一旦被放大，久而久之人自然就会丧失自信心，产生自我怀疑，这样非常不利于考试发挥。

第二，自我减压。临考前，一些人担心自己高考发挥不好，担心自己考不上理想的大学，担心自己高考失利对不起父母老师的辛苦栽培，想得越多给自己的压力也就越大。正确的减压方法是降低自己的心理预期，用平常心对待考试，高考固然很重要，但并不是全部，自己发挥应有水平不留遗憾就足够了。

第三，积极暗示。千万不要小瞧心理暗示对一个人的影响，积极的心理暗示能够提升一个人的自信心，更有利于竞技水平发挥；而消极的心理暗示只会徒增烦恼，扰乱思绪，最终影响考试。如果在做题时遇到解不出来的难题，可以告诉自己：这道题这么难，没有多少人能够解出来，因此我不用把时间浪费在这么难的题上面，还是应该多练练其他题，提高自己的答题速度和正确率。

第四，掌握调节方法。考试入场前，如仍处于紧张状态，哼几句流行歌曲，做几次深呼吸，想点与考试无关却使自己高兴的事，积极参与同学间谈笑转移注意力，冲淡紧张情绪。进入考场后，不必理会别人的表情和反应，在自己的座位上坐好，把视线集中在教室前的某一个点上，凝视1分钟左右，什么都不要去想，让情绪稳定下来。答题过程中若感觉紧张，先停笔，身体自然坐正，轻闭双眼，双手平放桌上深呼吸，收紧双拳以及全身肌肉，然后慢慢呼气，随之放松肌肉，待情绪稳定后再继续答题。

总之，我想告诉各位考生的是，高考，是一次难忘的经历，一生宝贵的财富。请记住：考前满信心，下笔如有神；休息多静心，养好精气神；思考必细心，身心都入神；答题要用心，聚精又会神。

（作者：周立新，系江苏省南京市中华中学党委副书记）

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