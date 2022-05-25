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张和平（右三）正在带领团队采集样本。

一行人、几个背包，穿行于人烟稀少的牧区，采集样本，寻找益生菌菌株……对于内蒙古农业大学教授张和平和他的团队来说，这早已成为他们生活中的一部分。

建立自有菌种资源库

从上世纪90年代以来，随着中国乳品行业及生物科技进入快速发展时期，对于益生菌的研究吸引了国内不少微生物学家的关注，张和平便是其中之一。

彼时，广泛应用于食品、动物健康养殖、农业种植、医疗健康等领域的益生菌，拥有广阔的发展前景，但国内企业的发酵乳制品菌种却大量依靠进口，不仅增加生产成本，也制约着我国乳酸菌产业和发酵乳制品的发展。

“中国使用益生菌的历史其实非常悠久，比如，牧民自制的酸马奶中就含有益生菌，常在蒙医、藏医中作为药引子使用。”张和平说。2007年，他曾在日本岗山大学大学院自然科学科任研究员，归国后，张和平回到内蒙古农业大学食品科学与工程学院任教，并将关注点放在了菌株的收集与保藏上。“由于地势、风土人情、饮食习惯等多方面差异，不同国家所蕴藏的菌株资源各不相同，不同大陆、不同人群间的肠道菌群也存在差异。这凸显出我们中国拥有自有菌种资源库的重要性，也是实现益生菌产业化必不可少的一环。”

促进科研成果产业化

凭着一股不服输的劲，多年来，张和平与团队一直跋涉在寻“种”之路上。为远离工业污染，找到表现优异的益生菌菌株，他们采集样本的地方常常人迹罕至、交通不便。从2001年开始，张和平与学生们沿着古代商贸路线一路走来，从全球多地的自然发酵乳、人体肠道以及母乳中提取菌株样本，并从中分离、筛选、鉴定、保藏乳酸菌菌株。

在国内，他们跨越13个省自治区市，分别从自然发酵酸奶、乳饼、泡菜、乳酪等自然发酵食品以及健康人群肠道和母乳样品之中采集了3056份样本，从中分离、鉴定、保藏乳酸菌和双歧杆菌21268余株，建成了珍贵的乳酸菌菌种资源库。

干酪乳杆菌Zhang，是张和平团队从内蒙古大草原自然发酵的酸马奶里筛选出的益生菌。实验证明，被称为“干酪张”的菌株，在维护肠道菌群年轻化、提升免疫力、保护肝肾健康以及调节血脂代谢方面具有功效。随后，张和平团队又陆续分离出乳双歧杆菌V9、植物乳杆菌P-8等原创自有益生菌菌株，并积极促进技术成果转化和产业化落地。

因为成绩突出，张和平先后获得“何梁何利科技创新奖”“国家科技进步二等奖”“内蒙古自治区科学技术特别贡献奖”等一系列奖项。2018年，作为教育部“乳品生物技术与工程”重点实验室主任，张和平又牵头启动了我国肠道微生物系统研究项目，“我们要继续筛选出有益的微生物或新的益生菌，以惠及更多消费者。这就是我们一直坚持研究、寻‘种’的意义。” 张和平说。

(责编：孙竞、李依环)