前几日，“建议专家不要建议”的话题冲上了微博热搜。事情的起因是：在近日播出的一档节目中，参与讨论的几位专家针对当前房地产市场态势，提出了几个建议，随后这些建议迅速形成了三个话题——“专家不建议年轻人掏空六个钱包凑首付”“专家称买房比租房划算”“专家称今年6到10月是购房好时机”，一时间引发议论者众。

对于这样看似前后矛盾的专家建议，网友们表示得用魔法才能打败魔法，纷纷戏谑“建议得很好，建议下次不要建议了”，也因此衍生出了“建议专家不要建议”的新话题。网友的此种表达反馈出对互联网上各种各样“专家建议”的不满。在过往的诸多社会事件中，总有专家发表不当建议，如“经济学家建议年轻人别在通勤上花过多时间”等。此类专家往往被网友指责“何不食肉糜”。

近来，房地产市场消息频出。有媒体报道称，随着今年高校毕业生即将毕业，新增租赁需求增长强劲，将推动市场开启新一轮升温，北京房租继续上涨，租金超过房贷月供。而在5月20日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）显示，与房贷相关的5年期以上LPR为4.45%。根据最新利率，按照50万元、期限30年、等额本息还款估算，平均每月可减少月供支出约45元，未来30年内共减少利息支出约1.6万元。

由上述政策和来自市场的反馈，人们不难得出，当前似已到了购房的合适时机，也能够印证“专家称买房比租房划算”这样的观点。这样的结论显然并不严谨，更经不起推敲。就如最新5年期以上的LPR利率所带来的优惠，置于全国市场下，这一优惠的利好信号就会被放大，有助于稳定市场信心，直接利好房地产，同时促进消费提升。但于个人而言只是很小的优惠，并不意味着人人都能受益。

由于中国幅员辽阔、人口众多，不同地域的经济发展水平存在天然差距，人们对于事物的判断会首先基于所处地域实际市场情况得出。此番热议的专家观点实则都是老生常谈，并无任何新鲜内容。一个粗浅的判断是，对绝大多数人而言，能够买房就一定不会想要租房。在中国文化语境下，房子是安身立命的根本。只不过现实情形是，并非所有人都买得起房，甚至有一部分人都租不起房，而不得不在通勤上花费更多时间，以换得负担得起的居所。

专家的观点实际没有对错之分，但置于不同地域实际市场环境和不同人群经济实力背景下讨论，这些观点也就没有了对应的价值。这表明了在一些问题上，“专家”及其所可能代表的知识群体、智库群体、咨政群体，并没有和普通大众同理共情。因而，“建议专家不要建议”的建议背后，是公众尤其是年轻人期待自己遇到的问题“被看到”、被“以合理方式关注”、被“真诚而有意义的对待”的诉求。而这些诉求，与其说是向专家提出的，还不如说是向公共政策制定机构提出的。（作者：陈城）

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