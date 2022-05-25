颠勺、转锅、“海底捞月”……你能相信这是一个十岁小姑娘掌握的厨艺基本功吗？这位现实版“中华小当家”名叫孙佳瑞，就读于无锡市藕塘中心小学，小小年纪的她已经熟练掌握了六十多种家常菜的做法。这不仅有其家庭教育的影响，也是无锡市惠山区教育局以劳动教育赋能“双减”的缩影。

在“双减”政策全面落地的过程中，无锡市惠山区教育局以劳动教育为突破口，充分发挥地方资源优势，积极构建以学生发展为核心、地方文化为依托的劳动教育课程，将劳动教育全面融入教育教学全过程，督促指导全区中小学校扎实开展劳动教育。

“小厨师”孙佳瑞就读的无锡市藕塘中心小学，一直以来都秉持“劳动育人”的理念。从“百草园”到“少年农学院”，再到“农耕文明”儿童体验空间，二十年来，学校的劳动特色课程不断推陈出新。

在热爱劳动的土壤中，孕育产生了“孙佳瑞美食工作室”等优秀的社团。四（8）班的冉然、匡羽辰加入学校编织社团后，凭借超强的动手能力和勤奋的练习，很快就能做出精美的杯垫、手链、发圈、中国结等。学生在丰富多彩的劳动实践和劳动课程中树立了正确的劳动意识，养成乐意劳动崇尚学习的习惯。

“快来！这只畸形果，我够不着，你来把它摘掉。”“老师，这是朝天果吗？应该摘掉的吧……”一阵阵清脆的童声从小桃园里传来。循声而去，原来是无锡市阳山中心小学正在上劳动课。

阳山中心小学致力于“新田园”劳动课程建设，构建“1+N”全学科融合劳动教育体系，以跨学科的综合性学习、混龄式的探究性学习、公益型的服务性学习为途径，通过一系列劳动实践，帮助学生树立“劳动最光荣”的思想观念。

1500平方米的“生态小桃园”内常态化开设桃园实践课程。“我们仰着头，举起点花棒，给已经盛开的桃花授粉，尽管手臂酸痛，眼睛酸涩，但参与劳动的感觉真奇妙！”该校五（3）班的刘子怡同学兴奋地说道。通过散发着泥土芬芳、丰富多彩的劳动实践活动，学生逐渐成为热爱生活、眼里有光、心中有爱、手里有活的阳光少年。

无锡市惠山区各校着眼于劳动教育课程开发和创新，积极整合校内外劳动教育资源，因地制宜打造特色鲜明的劳动教育课程体系。

“嘀铃铃”，随着下课铃声响起，10时5分，江苏省锡山高级中学的大课间时间到了。同学们来到匡园社街，在匡园邮局分拣报刊，在学生银行为同学办理“小额贷款业务”，在烘焙小站分发刚出炉的蛋糕……这里设置了27个岗位，为学生提供丰富的工作体验。

江苏省锡山高级中学校长唐江澎认为，学校劳动教育应以“创设与生活关联的真实情境，解决生活实际问题，培养学生勤劳习惯”为基本遵循，通过家务劳动清单化、校园劳动岗位化、服务劳动学分化、创造劳动课程化等方式推进劳动教育有实质性进展。

除了匡园社区的劳动体验，省锡中还结合无锡地域特点和季节因素开发了深度农耕课程，于每年3月组织一个年级的学生住进宜兴山区，采摘茶叶、炒茶、刨地、寻访农耕文化、制作陶具，一日三餐由学生自己用大锅烹煮，参加挑水等负重劳动训练。在两天半的时间里，同学们需要完成22课时的农耕课程内容。

无锡市惠山区教育局将劳动教育与综合实践课程作为重要的特色指标纳入学校高质量发展评估体系，以评促优。各校立足实际，探索实践，形成了各具特色的校本劳动教育课程体系。

“惠山区历来重视劳动教育，我们把劳动教育与深化素质教育、落实‘五育’并举、推进‘双减’工作等深度融合，结合社会综合实践活动课程同步推进。”无锡市惠山区教育局局长毛德祥表示，下阶段，惠山区将因地制宜、精准规划，充分利用地域资源，吸收地方传统劳动文化精髓，努力在“五育”融合格局下深入探索劳动教育推进的新方式、新载体、新手段，逐步形成富有惠山特色的劳动教育路径。（记者 苏雁）

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