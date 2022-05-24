人民网北京5月24日电 （记者何淼）教育部今日召开“教育这十年”“1＋1”系列发布会，介绍党的十八大以来职业教育改革发展成效。10年来，职业教育全面深化产教融合，校企合作已呈现出多样化格局。

陈子季表示，10年来，我国职业教育牢牢抓住大改革大发展的历史机遇期，不断打开视野、提高站位，统筹把握规模与内涵两个维度，相继迈上了3个相互衔接、层层递进的大台阶：一是立足自身审视职业教育，加快建设现代职业教育体系。二是立足整个教育体系审视职业教育，确立类型教育定位。三是立足经济社会发展审视职业教育，创造性提出建设技能型社会的战略任务。

“产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，也是职业教育最突出的办学优势。”

据陈子季介绍，10年来，国家层面陆续出台并实施了一系列政策，开展现代学徒制、产教融合型城市等一系列试点，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，鼓励行业企业全面参与教育教学各个环节，推进产教融合、校企一体办学，促进专业与产业、企业、岗位对接。

10年来，校企合作已呈现出多样化格局。全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），涵盖了企业、学校、行业、科研机构在内的4.5万余家成员单位，形成了资源共享、责任共担、合作发展的具有中国特色的职业教育办学模式。世界500强企业中，有175家企业参与职业教育集团化办学。在全国培育了3000多家产教融合型企业、试点建设了21个产教融合型城市，构建起以城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合新模式。在“土地+财政+税收”政策激励下，职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个，年均增幅达8.6%，现代学徒制试点覆盖1000多个专业点，惠及10万余学生（学徒），逐步形成专业共建、人才共育、过程共管、资源共享、责任共担的校企合作新局面。

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