人民网北京5月24日电 （记者何淼）为不断加强职业教育教师队伍建设，教育部办公厅日前发布《关于开展职业教育教师队伍能力提升行动的通知》（以下简称《通知》），决定开展职业教育教师队伍能力提升行动。

《通知》要求，各地结合职业分类大典修订，修订完善中等职业学校教师、校长职业标准，研制高等职业学校教师职业标准，逐步建立层次分明，覆盖公共课、专业课、实习实践等各类课程的教师职业标准体系。研制新时代职业院校“双师型”教师标准。研制职业学校教师培训学时学分管理办法，加快推进教师培训工作规范化建设。

《通知》强调，要提高职教教师培养质量。逐步提升教师培养学历层次；支持高职院校在职教师学历提升；探索多主体跨界协同育人路径。

《通知》明确，健全职教教师培训体系。实施“职教国培”示范项目；调整国家级职业院校校长培训基地布局；打造高水平职业院校教师培训基地；严格落实职业院校教师素质提高计划；加强教师发展（培训）中心建设；推动职教教师数字化学习平台建设。

此外，《通知》还对创新职教教师培训模式以及畅通职教教师校企双向流动做出了规定。

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