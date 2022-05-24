人民网北京5月24日电 （记者何淼）在今日召开的教育部第三场“教育这十年”“1+1”系列新闻发布会上，广东省委教育工委副书记、教育厅党组副书记李大胜用多组数据介绍了广东省职业教育十年改革发展的成效。

李大胜表示，全省共有625所职业院校，在校生280.5万人。特别是高等职业教育发展迅速，现有93所专科层次职业学校，在校生125.4万，分别比2011年增长19.2%、83.1%；本科层次职业学校从无到有，2所学校在校生1.9万人。高等职业教育占高等教育半壁江山，在校生占比50.1%。

据了解，广东省十年来职业教育累计投入4486.63亿元。2021年，高职总投入328.07亿元，生均一般公共预算教育经费20173.91元，分别比2011年增长208%、82%；省属公办高职院校生均综合定额拨款标准比2011年增长203%。中职总投入324.29亿元，生均一般公共预算教育经费20668.13元，分别比2011年增长95%、280%；省属公办中职学校生均综合定额拨款标准比2011年增长186%。职业院校受资助学生人数和资助金额分别比2011年增长31%、149%。

李大胜介绍，近三年，全省新增12.6万高职学位，新建8所高职院校，历史性实现21个地市高职院校全覆盖。高质量建设省职业教育城。省职教城历时10年谋划建设，总规划用地约50平方公里，已投入94亿元，完成二期工程建设，入驻10所学校、在校生约11万人，将打造成为教科产城一体化融合发展的新范本。

李大胜指出，2019-2021年广东省扩招42万人，帮助26万退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民实现了大学梦，报到率高达92%，发挥了职业教育稳就业、保民生的重要作用。健全中等职业学校、专科层次职业学校、本科层次职业学校相衔接的培养体系，畅通技术技能人才成长通道，2021年，52%的中职学校开展中高职三二分段试点，招生计划8.6万人、是2011年的11.9倍，中职毕业生升学率达44%；三二分段专升本协同育人试点生计划1.2万人，专升本招生6.5万人、是2011年的13.2倍，22.4%的高职毕业生升入本科高校。每年开办劳模工匠本科班，实施产业工人“求学圆梦”计划，2011年以来支持近11万产业工人提升学历，赋能新时代产业工人成长成才。

此外，广东省建设的大湾区技能人才培育高地，十年间为社会输送了约769万技能精英，毕业生就业率连续多年保持在95%以上。在加强高水平职业院校建设方面，全省建设14所国家“双高计划”学校，29所省级以上示范性高职院校、62所国家示范中职学校、10所高水平技师学院。全省深化“岗课赛证”融合，对接岗位标准深化专业课程改革，推进以赛促学促教，将职业技能等级证书融入人才培养方案，推动“岗课赛证”综合育人，为湾区产业高端培养复合型技术技能人才。

广东职业教育专任教师数量从2011年的9.3万人增加至2021年的11.9万人，增长27%；建设23个国家级职业教育教师教学创新团队；研究生学历以上专任教师占比32%，比2011年增长82%；双师型教师占比60%以上，教师教学能力比赛连续四年全国第一，打造了一支高水平的“工匠之师”，为职业教育发展提供了有力师资保障。

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