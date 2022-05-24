人民网北京5月24日电 （记者何淼）在教育部今天召开的第三场“教育这十年”“1+1”系列新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍了职业教育十年来的改革发展成效。

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。党的十八大以来，党中央国务院高度重视职业教育，加大力度推动职业教育改革发展，不断增强职业教育对经济社会发展需求的适应性。

陈子季表示，职业教育10年来主动适应经济结构调整和产业变革，紧盯产业链条、市场信号、技术前沿和民生需求，对接新经济、新业态、新技术、新职业，推进专业升级和数字化改造。两次调整专业目录，以产业、行业分类为主要依据，专业大类对应产业，专业类对应行业，专业对应职业岗位群或技术领域，力求在服务面向上突出“全”，在专业设置上突出“新”，在目录架构上突出“特”。

10年来，职业教育共淘汰落后专业108种，升级和补充专业1007种，更新幅度超过70%。目前，全国职业学校共开设1300余个专业和12余万个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，使人才培养结构调整与需求结构变迁更好地对接起来，有力支撑了我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。同时，“一老一小”相关专业布点数近5000余个。调查数据表明，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生。

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