人民网北京5月24日电 （记者何淼）教育部今日召开“教育这十年”“1＋1”系列发布会，介绍党的十八大以来职业教育改革发展成效。教育部职业教育与成人教育司司长陈子季用五个“必须坚持”，强调了办好新时代职业教育的正确方向与举措。

陈子季表示，10年来，我国职业教育从层次走向类型、从政府主体走向多元参与、从规模扩张走向内涵发展的实践，让我们深刻认识到，办好新时代职业教育：

必须坚持党的领导，发挥中国特色社会主义制度优势，扎根中国大地办好职业教育，不断优化职业教育类型特色，健全现代职业教育体系。

必须坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一，以自身高质量发展肩负起培养多样化人才、传承技术技能的使命。

必须坚持把经济社会发展对技术技能人才需求作为发展职业教育的逻辑起点，找准自身发展定位。

必须坚持弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造“国家重视技能、社会崇尚技能、人人享有技能”的社会氛围，让每个孩子都有尽展其才、人生出彩的机会。

必须坚持自信自强、放眼国际，增强提出全球议题、参与国际合作、解决全球面临的共同问题的能力。

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