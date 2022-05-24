人民网北京5月24日电 （记者何淼）在教育部今天召开的第三场“教育这十年”“1+1”系列新闻发布会上，教育部教师工作司司长任友群介绍了党的十八大以来职业教育教师队伍面貌发生的可喜变化。

任友群表示，全国职业学校专任教师规模从2012年的111万人，增加到2021年的129万人（其中：中等职业学校专任教师69.5万人，高职专科学校57.0万人，本科层次职业学校2.5万人），增幅为17%，为职业教育高质量发展提供了有力支撑。从年龄结构看，中职学校50岁以下专任教师占比将近80%，高职院校此项占比83%，中青年正成为职教教师队伍骨干力量。从“双师型”教师在专业课教师中的占比看，均超过55%（中职56%、高职专科59%、高职本科59%），达到了占比过半的要求。从学历结构看，中职学校本科及以上学历专任教师占比94%；高职学校本科及以上学历专任教师占比99%，研究生及以上学历专任教师占比41%，经过坚持不懈的努力，长期以来职业学校专任教师学历不达标的问题得到有效解决。

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