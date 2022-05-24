人民网北京5月24日电 （记者李依环）近日，网传“清华博士”报考湖南省长沙市岳麓区协警岗位，引发网友广泛关注和讨论。

据红网今天凌晨报道，湖南省长沙市岳麓区人力资源和社会保障局会同公安分局迅速开展调查核实，现将核查情况通报如下：

2022年5月，由岳麓区人力资源和社会保障局牵头组织招聘70名警务协助人员，5月12日发布招聘公告。由于疫情防控原因，本次招聘实行网上报名、网上资格初审，5月21日发布网上资格初审通过名单。5月下旬将进行体能测试，体测前要实质审查报名表、学历证书等资料原件，之后进行考试、体检、心理测试和考察等招聘流程。

经查，张某（女，28岁，山东省济南市人）于2018年6月从山东一所二本学院本科毕业，一直梦想考入清华大学读硕士、博士。近年，张某经常臆想在清华大学读博士，并在多地民营企业求职时谎称学历，均以“清华大学博士毕业”填报学历学位。今年5月，张某在网上报名参加岳麓区警务协助人员招聘时，再次以“清华大学博士”填报。

目前，事情正在进一步调查之中。

截图来源：清华大学官方微博

记者了解到，23日晚，清华大学通过官方微博回应称，学籍库查无此人。

清华大学此前回应媒体称，根据该人员公示信息，在清华大学的在校生、应届毕业生、往届毕业生中均没有查找到与之匹配的学生信息。

(责编：李依环、熊旭)