原标题：多省份今举行事业单位招聘考试 这些事项需注意

中新网北京5月21日电(张依琳)今日，全国多省份将举行事业单位招聘的公共科目笔试。近期，全国多地出现疫情，部分省份鉴于疫情形势推迟此项考试，在今日举行考试的省份也在开考前夕部署了严格的防疫措施，诸如要求考生提供核酸检测证明、考试全程佩戴口罩等。

多地事业单位笔试开考 部分地区推迟考试

4月开始，全国多省份陆续启动了今年的事业单位公开招聘工作。根据各地发布的考试公告，选择在5月21日举行事业单位招聘笔试的地区就包括湖北、海南、广西、云南、内蒙古、湖南等多个省份。

近年来，多地将事业单位招聘考试集中在同一天举行笔试已是惯例，在考生中，这也被称为“事业单位联考”。

但受疫情影响，今年部分地区推迟事业单位招聘的笔试时间。

例如，青海省5月11日发布通知，将原定于5月21日组织的2022年事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试推迟举行，重启时间初步计划安排在6月中、下旬，具体笔试时间和打印准考证时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

5月5日，辽宁省发布通知，决定推迟原定于5月21日组织的辽宁省省直事业单位2022年上半年集中面向社会公开招聘笔试，重启时间和打印准考证时间将根据疫情防控情况另行通知。

资料图：求职者在会场寻觅工作岗位。中新社记者 武俊杰 摄

多地明确扩大招聘规模 考查内容更具专业性

相较于公众熟知的公务员招录考试，事业单位的公开招聘考试也由来已久。今年以来，为了促进高校毕业生就业，不少省份明确将扩大公务员、事业单位等政策性岗位的招录规模。

今年5月，吉林省发布《关于积极应对疫情影响 全力做好高校毕业生等重点群体就业工作的若干措施》。据介绍，今年吉林省的公务员和事业单位招录招聘人数约2.2万人，比去年增长10%。其中，事业单位招聘增加了2000名。

河南省透露，今年将稳定公务员、事业单位和国有企业招聘规模，公务员招录计划不少于7500名，事业单位招聘不少于4万人，国有企业招聘1万名左右。

就考试本身来说，与公务员考试相比，事业单位招聘考试基于不同岗位对人才能力素质的不同要求，笔试内容也更为细分。

根据各地今年发布的招聘公告，事业单位招录笔试分为综合管理类(A类)、社会科学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)、中小学教师类(D类)、医疗卫生类(E类)五个类别，公共科目均为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》。

“这些分类主要是基于事业单位不同招聘岗位对报考人能力素质的不同要求。”华图教育研究院专家欧海表示，相较于公务员考试的公共科目，事业单位招聘考试分类更细致，考查内容也更具专业性，测查应试人员从事与岗位工作密切相关的基本素质和能力要素。

资料图。中新社记者 富田 摄

多地强调疫情防控 考生要全程戴口罩

因疫情防控需要，多省人事考试部门发布考生防疫要求，从提前居家隔离要求到核酸证明再到健康码绿码，都做了较为细致的说明。

湖北省人事考试院提示考生，14天内有国内中高风险地区或21天内有境外旅居史的考试，按要求完成集中隔离及居家健康监测后方可参加考试。

除了考前核酸证明，云南省还要求，考试结束后，24小时内考生再进行一次新冠病毒核酸检测，并完成14天自我健康监测，如有异常，及时向当地社区和考区人社部门进行报告。

同时，多地要求考生考试期间全程佩戴口罩，做好个人防护。

内蒙古发布的考试疫情防控通知要求，考生应自备一次性医用口罩和便携的消毒杀菌用品，考试期间全程佩戴口罩。

海南省发布的防疫须知也提到，考生须自备口罩参加考试，考试期间全程佩戴口罩(身份核查时可暂时摘下口罩)。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)