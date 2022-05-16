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3万残疾人应届毕业生享“一人一档一策”就业服务

2022年05月16日08:23 | 来源：科技日报
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科技日报北京5月15日电 （记者唐芳）“将针对约3万名残疾人应届高校毕业生开展‘一人一档一策’就业服务。”5月15日是我国第32个全国助残日，在13日中国残联召开的全国助残日新闻发布会上，中国残联教育就业部副主任、一级巡视员解宏德表示。

今年全国助残日的主题为“促进残疾人就业，保障残疾人权益”。解宏德介绍，今年残疾人高校毕业生人数再创历史新高，受新冠肺炎疫情等不确定因素影响，毕业生求职面临新挑战。他表示，中国残联将进一步依法保障残疾人就业权益，强化残疾人就业服务。在推动机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业方面，确保“十四五”期间编制50人（含）以上的省级、地市级机关和编制67人（含）以上的事业单位（中小学、幼儿园除外），至少安排1名残疾人就业。

据报道，今年应届高校残疾人毕业生达29549人，相较去年有所增加。针对往年残疾人高校毕业生的就业情况，中国残联就业服务指导中心就业服务处处长涂强根提供了一组数据：截至2021年底，残疾人高校毕业生在党政机关、事业单位和国有企业安置就业的比例达到30.16%，月薪资在2000元至6000元的达到87%，10个省市按比例安置超过60%。

今年，中国残联除了将针对约3万名残疾人应届高校毕业生开展就业服务，“助残日”活动期间，各级人社、残联还将共同开展为期一个月的残疾人就业帮扶活动。

“残疾人虽有身体障碍，但如果能发挥其自身‘代偿功能’，从事一些特定的行业反而较健全人更具优势。”解宏德解释说，如聋人的形象思维特别发达，且不易受环境噪音影响，非常适合从事产品加工、工艺美术、设计类工作；盲人的触觉和听觉极其灵敏，适合从事中医推拿、音乐类、语言类等工作。

据统计，目前我国有8500多万残疾人。对残疾人来说，就业是他们融入社会，实现人生价值的重要途径。解宏德说，接下来，中国残联还将对全国800余万未就业残疾人开展调查，摸清需求，集中精力帮助具备就业条件和就业意愿的残疾人实现就业。

(责编：何淼、熊旭)

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