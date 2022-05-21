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我国接受高等教育人口达2.4亿（新数据 新看点）

2022年05月21日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月20日电　（记者闫伊乔）记者日前从教育部获悉：目前我国接受高等教育的人口已达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达13.8年，劳动力素质结构发生了重大变化，全民族素质稳步提高。

　　高等教育规模扩大——

　　据介绍，我国已建成世界最大规模的高等教育体系，在学总人数达到4430万人，高等教育毛入学率从2012年的30%，提高至2021年的57.8%，提高了27.8个百分点，实现了历史性跨越，高等教育进入普及化发展阶段。高等教育在育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等方面不断创新，为建设世界重要人才中心和创新高地提供了有力支撑。

　　教育部高等教育司负责人介绍，截至2022年2月底，我国上线慕课数量超过5.25万门，注册用户达3.7亿，已有超过3.3亿人次在校大学生获得慕课学分，慕课数量和应用规模世界第一。

　　高等教育培养质量提高——

　　10年来，教育部以一流专业和一流课程建设“双万计划”为牵引，共认定8031个国家级、8632个省级一流专业建设点，遴选认定首批3559门国家级一流课程。高校服务国家重大战略能力持续增强，获得了60%以上的国家科技三大奖励，全国60%以上的基础研究、80%以上的国家自然科学基金项目由高校承担。

　　高等教育结构优化——

　　党的十八大以来，共有265种新专业纳入本科专业目录，目前目录内专业771种。中西部高等教育振兴发展深入推进，“十三五”期间，累计安排中央预算内投资107亿元，实施“一省一校”和“一校一案”项目。119所部属和东部高水平大学参加支援103所中西部高校，实现西部12个省（区、市）和新疆生产建设兵团全覆盖。高校共建工作成效显著，与相关部委、大型企业、地方政府新增共建高校151所。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月21日 01 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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