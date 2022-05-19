原标题：天津市2022年春季高考调整至6月12日举行

中新网天津5月18日电 (记者 王君妍)天津市教育招生考试院18日晚间发布通知，经天津市有关部门综合研判，天津市2022年春季高考(面向普通高中毕业生、面向中职毕业生)将调整到6月12日举行。

天津市高招办提醒各位考生，须严格遵守天津市疫情防控的各项要求，注意个人卫生和防护。考生及共同居住人须坚持非必要不离津，最大限度减少流动，固定轨迹，不到旅游景点与人群流动性较大场所活动，避免与有疫情风险的人员接触，保持居家或家校两点一线。

根据天津市有关部门的要求，经报名单位审核批准可以从外省(区、市)返津的考生，须在抵津前第1日、3日和5日，以及抵津后第1日、3日和7日进行六次核酸检测，并将抵津前和抵津后的共6次核酸检测阴性证明，逐次上传到“2022年天津市春季高考健康监测”小程序，以备查验。未按规定上传核酸阴性证明的考生，不得参加考试。

尚在外省(区、市)的考生，须遵守当地的防疫政策，于5月24日至5月26日期间，主动通过“2022年滞留外省考生返津申请平台”小程序(https://jiankang.zhaokao.net:9318/)，向报名单位提出返津申请，并上传至少两次(抵津前3日和前5日)核酸检测阴性证明、本人实时“天津健康码”和“通信大数据行程卡”的截图。经报名单位审核批准后，考生须于5月27日至5月28日期间返津。考生须在返津前1日，主动向居住地社区(村)报备，或登录“津心办”APP、“津心办”微信小程序和“津心办”支付宝小程序的任意一端，通过首页“来津报备”功能进行在线报备，同时向报名单位进行报备。未按规定履行返津申报程序和来津报备手续的考生，不得参加考试。

其他注意事项可通过“天津市教育招生考试院”微信公众号查看。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)