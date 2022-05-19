原标题：安徽合肥：2100余名高三毕业生同框拍摄“超级毕业照”

学生们在拍摄毕业照时脑洞大开，展示青春风采。 韩苏原 摄

高考已经进入倒计时，对于即将走进考场的高三考生来说，创意十足的毕业照意义非凡。5月18日，在安徽省合肥市第一中学的操场上，高三36个毕业班、2100余名师生全挤进一张“全家福”里，这张洗出来就有2.5米长的毕业照，将被制成卷轴人手一份，并最终珍藏于校史馆。

据了解，该校已连续十多年为高三拍摄超级毕业照，为了定格下这美好的瞬间，同学们脑洞大开，各种创意层出不穷，就拿现场同学们制作的标语来说，或励志、或幽默、感人，这些都会成为满满的回忆。

高三毕业生共同拍摄“超级毕业照”。(无人机拍摄) 韩苏原 摄

学生们在拍摄毕业照时展示创意标语。 韩苏原 摄

高三毕业生共同拍摄“超级毕业照”。

学生们在拍摄毕业照时展示创意标语。 韩苏原 摄

学生们在拍摄毕业照时展示创意标语。 韩苏原 摄

学生邀请老师拍摄毕业照。 韩苏原 摄

学生们在拍摄毕业照时展示创意标语。 韩苏原 摄

老师为学生拍照留念 韩苏原 摄

(责编：郝孟佳、李依环)