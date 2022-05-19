李如一文/图

图为英国伦敦大学学院主教学楼。

去年9月，在英国伯明翰附近的高中完成3年学习后，我如愿以偿成为了伦敦大学学院历史系的大一新生。手握学校特制的绿色镶边学生卡，我怀着憧憬，在理想学府开始了新的学习和生活。

伦敦大学学院的历史系很注重专业课。在大一学年的120个学分里，一半是和历史相关的必修课。选修课中，也只有少部分是历史之外的内容。我喜欢历史，想要系统学习的内容很多，包括向往已久的哲学史、充满好奇的世界近代经济史等。因此，在阅读完丰富的课程表后，我感觉特别充实。

学期开始之后，线下交流课、线上预录课和大量有趣、深刻的历史文献阅读迅速占据了我大部分的精力，每一天的学习都给我带来崭新的收获。学习之外，我也探索周围环境，迅速熟悉了伦敦大学学院附近的大街小巷。在这里，我能找到安静自习、借阅材料的图书馆，也能找到满足我的中国胃、让我感受到家乡暖意的中餐馆。平日里，我也保持着和家人的联系，怀着思念的心情，在每个留学的日子，我想不负他们的期待努力前进。

除了学习和生活，对我来说最重要的一件事是加入了伦敦大学学院的中国学联。在这里，大家建立起亲密的友谊，群策群力，为学校的中国同学提供了一个温暖的家。我加入的是学联文化部，撰写了不少公众号文章，也作为执委参加了学联文化部主办的新年活动。我还记得举办当天，中国同学和外国同学体验花样繁多的游戏，开怀大笑、其乐融融，这让我深深体会到了举办活动的成就感。

冬去春来，时至3月，在宿舍附近的小街上，一树粉红色的樱花盛开，远远看去，犹如拥成锦簇的彩云，每每路过我都心情大好。春天来了，学习之余当然更要出门走走，而伦敦极负盛名的音乐剧演出地则是一个绝妙的去处。无论是《狮子王》还是《歌剧魅影》，惊艳绝伦的舞台、演员们精彩的表演都让我拍手叫绝，犹如奔赴了一场视听盛宴，在现实无法勾勒的斑斓故事里流连忘返。演员们拼尽全力、挥洒汗水，给现场观众留下美的感受与回忆，他们对艺术的追求让我很是敬佩。

最近，回家之期将近，我在努力学习的同时归心似箭。我突然意识到，第一个大学学年将要收尾，而我已经在这座常常是阴雨天的城市里度过了整整3个季节，不免感到时光如梭。转念一想，这一学年在伦敦大学学院充实而美好，对于即将到来的暑期，我已经有了做志愿工作、出门旅游等规划，最重要的是回国见格外想念的家人。我想利用暑期放慢脚步，同时提升自己，然后在下一个落叶纷飞的秋季，元气满满地再次拥抱伦敦的晨风和晚霞。

（作者系英国伦敦大学学院历史系中国留学生）

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