叶晓光

今年春季，我完成了在日本的硕士学业。回国之际，我动笔记录下了留学时在图书馆阅读的点滴时光。

我留学的地方是紧邻日本东京的埼玉县，因为新冠肺炎疫情，我在入学后，上了3个学期的网课。平日里，我会每周来学校几次，最常去的地方便是埼玉大学的图书馆。

学校图书馆是一座3层的方形建筑，藏有各式各样的书籍以及上万种杂志。在一楼大厅的右侧，是学校诺贝尔物理学奖得主的成果资料展示室，左侧则是学校同学会发展历史的展示厅。在二楼的报纸阅读角里，有来自各国的报纸，我经常在此阅读《人民日报海外版》，时刻关注着祖国日新月异的变化。

据我观察，常去图书馆的学生都有一个偏爱的座位。我喜欢坐在3楼阅览室的3159号座位，这个位置有书架挡住了走动的学生，又不太靠近窗边，避开了刺眼的阳光，让我能够享受安静，专心阅读、写作。疫情期间，不能经常出游，但只要一书在手，我就会沉浸其中，这可不比观看各地奇美风光的乐趣少。

在图书馆度过的日子里，我印象最深刻的事情，莫过于3年前学校农业研究协会组织的参观。当时在协会会长和图书馆管理员的带领下，我们参观了图书馆的收藏室，我有幸看到了法国昆虫学家法布尔的作品《昆虫记》。我还记得小学六年级时，语文老师要求学生阅读世界名著，我选的便是《昆虫记》。如今，我不禁想起书中名言：“人不能在生命的旅程中一遇到拦路的荆棘，就把生命当成笨重碍事、一文不值的东西扔掉。”我从中读懂的是，我们应当敬畏自然、敬畏生命，也要在遭受挫折之时，保持积极的心态应对困难。

我喜欢阅读文学作品和社会科学类书籍，最喜欢日本作家村上春树。他的作品《当我谈跑步时，我谈些什么》深深感染着我，因为我也是一名运动爱好者，曾参加过东京马拉松比赛，也攀登过富士山。在我看来，运动和读书同样重要，从书里汲取的知识能给我精神食粮，参加长跑最激动人心的时刻，不是越过终点，而是感到自己快要跑不下去，听到路边的观众鼓励又振作起来的那一刻。登山的幸福感受，也不是来自登顶成功，而是在攀登过程中对周围风景的欣赏。

埼玉大学的图书馆，陪伴我度过学习的时光，这些阅读经历也在改变着我。我想告诉更多人，请珍惜阅读的时光，因为阅读是一场心灵的旅行，在书海畅游收获的不仅有知识，还有无穷的精神动力。

（作者曾为日本埼玉大学中国留学生）

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