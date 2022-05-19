本报记者 周姝芸

出国留学让海外学子收获的不仅是学识，还开阔了眼界，提升了综合能力。对于学子们来说，该如何进行职业规划，迎接就业的机遇和挑战？就此，本报记者采访了几名中国留学生和职业规划领域相关专家，以助力学子们开启职业生涯。

搜集信息提早准备

“学子在决定要出国留学时，职业规划就应同步开始。要思考选择什么专业以及该专业未来的就业方向，意向行业的前景、薪酬收入、产品和服务模式等问题。”北京首经人力资源开发中心主任王瑱认为，职业规划不是等留学生快毕业时甚至已经毕业才去启动的一项工作，而是要提早提上日程，这有助于职业生涯发展顺利。

陈子鹭是英国谢菲尔德大学景观建筑专业的大三学生，当初在选择专业时，她就曾主动搜集信息，做过明确的职业设想。“据我了解，景观建筑专业就业方向包括园林景观设计、建筑规划、房地产开发、基建管理等，随着城市建设和环境建设的发展，这类岗位的需求会越来越大。此外，谢菲尔德大学该专业的排名位于世界前列，课程安排全面、丰富，学校每年公布的该专业的就业率也很高，因此我选择了来这里就读。”

此外，王瑱建议海外学子在留学期间，要提前了解国内招聘的进度，不要等到毕业回国后才开始关注心仪单位的招聘信息，更早参与能有更多的机会。“国内校招通常分为春招和秋招，这与国内高校学期设置相对应。秋招一般在9月到11月，春招一般在3月到5月。大部分的招聘岗位都能在秋招期间找到合适人选，春招时的岗位数量就会有一定比例的缩减，因此，海外学子一定要提前关注国内大型招聘平台、目标企业官网动态。”

如何找到合适职业

“有不少留学生并未真正了解自己的想法，不是根据自己的现实情况制订职业规划，而是遵从父母、老师的建议。”在王瑱看来，个体的能力、兴趣、性格等差异很大，没有一个个体的职业规划是可以复制的，因此，必须要根据个人情况来开展职业规划。

那么，如何找到适合自己的职业呢？“在校学生可以在假期争取更多实习机会，积累经验，了解不同行业发展趋势，从而找到适合自己的职业方向。”领英中国产品运营总监与校园品牌负责人陈怡静如是建议。此外，学生在留学期间学习核心专业课程的同时，也可以尝试多选修感兴趣的课程，了解不同学科的专业知识和思维理念，为找到适合自己的职业做准备。

“虽然商科专业比较热门，但我的兴趣爱好比较文艺，喜欢画画、书法等，所以选择了更适合我的景观建筑专业。”陈子鹭谈到自身体会时说，“大二暑假时，我在杭州的一个设计院实习。这段经历让我把知识运用到了实践中，不仅开拓了行业视野，还让我更加明确未来的职业目标。我身边也有不少同学在大一就开始实习，早早做规划是很有必要的。”

“在求职过程中，学子们会面临各种选择，每个选择都和自己的能力、信息、视野范围等息息相关。”陈怡静补充说，“在探索职业的道路上，留学生一定要找准信息渠道，比如重视连接校友关系和目标公司的人脉，跨地域、跨代际地去拓展信息渠道。同时，还可以与来自不同国家和地区的从业者进行交流，在不断变化的人才市场中找准方向。”

发挥留学生优势

要做好职业规划，明确自身竞争优势是不能忽视的一步。对中国留学生而言，海外学习的经历能带来哪些竞争优势？如何利用好这些优势，使求职之路更加顺利？

“根据领英的调研报告，近半数海外学子会担忧留学生这个身份优势不明显，求职竞争力小。实际上，国际化视野、多元思考能力就是留学生的明显优势。”陈怡静认为，企业招聘更看重一个人在职场上的学习能力、上升潜力。留学生在跨文化环境中可以开阔视野，对企业需要的创新思路及实践方法有更高的匹配度。

“留学时能接触到许多优质、国际化的资源，比如在英国谢菲尔德大学，不少建筑专业的教授是国际知名设计师，他们在全球各平台受邀做讲座。作为本校学子，我可以近距离得到他们的指导。”陈子鹭说，“同时，谢菲尔德大学的学生也有机会参与学校和其他国家高校合办的活动，这些经历可以带来独特体验，也让我的求职简历更加丰富、有亮点。”

除此之外，根据领英相关统计数据，具有全球化背景的企业在招聘时对留学生更加青睐。“留学生的语言优势、跨文化沟通能力等都是这些企业所看重的。”陈怡静解释说。

毕业于德国斯图加特大学的苏子仁倾向到外企工作，“外企在招聘时会考察应聘者的英语能力，这是留学生展现特长的机会。比如，我在第一轮面试中就用英语回答了个人简历、性格、经历等。另外，在国外有过实习经历的同学，对外企氛围相对熟悉”。

(责编：郝孟佳、李依环)