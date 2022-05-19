本报电 （记者周姝芸）日前，新西兰总理杰辛达·阿德恩公布了国际留学生签证事宜的更新。新西兰教育部部长克里斯·希普金斯表示，新西兰正重新向国际留学生开放。

新宣布的国际留学生政策变化包括：1、国际留学生就读学士或研究生以上课程将可以继续享受毕业生工作签证政策。就读七级及以下非学位课程的国际留学生（不包括学士学位），只有在就读专业与新的绿色清单上的职业相关时，才有资格获得毕业生工作签证。2、国际留学生所获得的毕业生工作签证期限，将和他们在新西兰境内学习的时间挂钩。但硕士和博士除外，他们将保留目前的3年工作期限。3、国际留学生将不能第二次申请毕业生工作签证。

值得关注的是，以上毕业生工作签证政策更新不涉及：目前正在办理的学生签证申请，如学习课程符合旧的政策且其学生签证随后被批准；通过5000名国际留学生特殊入境豁免资格获得签证；目前有效学生签证持有人，如学习课程及随后所获学历资质符合旧的政策，且他们在未来3年内申请毕业生工作签证，将根据旧的政策予以考虑。

此外，为确保国际留学生能够支付在新西兰的生活费用，申请学生签证时所需要提供的资金证明的数额要求将被提高，该要求将从今年7月31日起生效。具体包括：就读高等教育机构和英语语言学校的学生，所需资金证明将提升为每年2万新西兰元。就读中小学的学生，所需资金证明将提升为每年17000新西兰元。对于学习时间少于1年的学生，所需资金证明也将按上述浮动调整。此项调整将不针对第四批国际留学生特殊入境豁免资格的国际留学生。

自7月31日起，符合入境条件的国际留学生均可前往新西兰入学报到。克里斯·希普金斯表示，非常欢迎国际留学生的回归，这对于新西兰各所大学、理工学院等都是重大利好消息。

与此同时，新西兰政府确认了将继续招收9年级以下的国际留学生。

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