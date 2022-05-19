原标题：“百年东大传旗手” 传递生生不息的东大精神

近日，东北大学建校99周年庆祝大会暨“百年东大传旗手”校旗全球传递启动仪式举行。大会在东北大学南湖校区设立主会场，在秦皇岛分校和浑南校区设置分会场，并在新媒体平台向全校师生和海内外校友进行在线直播，师生校友共庆母校99周年华诞。

庆祝大会在雄壮的国歌中拉开帷幕。东北大学党委书记熊晓梅在致辞中表示，99载风雨兼程、99年峥嵘岁月，从建校之初发出“培育英才、御辱图强”的时代宣言到成为“一二九”运动的先锋队和主力军，从一次次开创多个“中国第一”到取得一个个重大科技创新成果、攻克一项项应用于大国重器的关键核心技术，东北大学始终与国家富强、民族复兴同频共振、同向同行。

熊晓梅说，在全体师生和校友的共同努力下，学校在包容互鉴中走出了“创新型、特色化、开放式”发展道路，在勇攀高峰中诠释了求真务实、追求卓越的学术理想，在自强不息中坚守“为党育人、为国育才”的匠心使命，在研用结合中履行“扎根社会、引领发展”的社会责任。

熊晓梅表示，“百年东大传旗手”校旗全球传递，传递的是生生不息的东大精神，是爱国报国的坚定信仰，是开拓创新的时代使命，是兴学强校的伟大梦想，希望全体东大人传承百年薪火，矢志接力奋斗，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。她代表东北大学热烈欢迎广大海内外校友在百年校庆之际重回母校，共同庆贺学校百年华诞，携手开启东北大学百年建设的新征程。（通讯员王钰慧 记者郝晓明）

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