原标题：培育高质量“双碳”人才 学科专业与教师队伍不能只靠“散养”

低碳发展涉及自然科学和社会科学等多学科领域，实现“双碳”目标亟须一批高素质专业人才攻坚克难，发挥引领作用。自2021年以来，全国多地成立以碳中和为主题的学院、研究院，但是目前国内还没有独立设置的碳中和专业，不少高校正在摸索相关人才培养方式。

人才是第一资源，创新是第一动力。实现碳达峰碳中和，还需解决一系列基础理论问题和关键共性技术。如何为实现“双碳”目标提供科技支撑和人才保障？近日，教育部印发的《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》（以下简称《方案》），提出了原则和方向。

《方案》明确了九大重点任务，包括加强绿色低碳教育、促进传统专业转型升级、加快紧缺人才培养、深化产教融合协同育人、加强高水平教师队伍建设、加强师资队伍建设、加大教学资源建设力度等，为实现“双碳”目标提供坚强的人才保障和智力支持。

“实现碳达峰碳中和，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，对人才素养的要求很全面——不仅要求人才具有能源和碳减排等相关的理工科专业知识，还要具有金融、法律等专业知识。目前国内还没有独立设置的碳中和专业，不少高校正在摸索相关人才培养方式。”碳中和世界大学联盟秘书处中方高校、东南大学能源与环境学院院长肖睿说。

高校办学瞄准“双碳”，但定位却千差万别

低碳发展涉及自然科学和社会科学等多学科领域，实现“双碳”目标亟须一批高素质专业人才攻坚克难，发挥引领作用。

自2021年以来，全国多地成立以碳中和为主题的学院、研究院。科技日报记者梳理发现，依托既有学科和人才梯队组建碳中和学院、研究院，是高校碳中和研究和人才培养的主流，这些学院也多集中在能源、电力、交通、建筑类等学科积累较深，校企合作紧密的高校。

虽然这些高校都瞄准了“双碳”，但办学的定位却千差万别。

2021年9月，清华大学成立碳中和研究院。清华大学表示，未来将在低碳发电与动力、新型电力系统、零碳交通、零碳建筑、工业深度减排、减污降碳协同增效等方向重点发力。

同年9月，中国石油大学（北京）同时揭牌成立碳中和未来技术学院、碳中和示范性能源学院，学校将设置碳储科学与工程、储能科学与工程、油气资源绿色智能开发、低碳能源高效开发、智能油气勘探开发、智能炼化与新能源等学科方向，组建若干个多学科交叉的碳中和能源领域教学团队与科研团队。

而前不久成立的华北理工大学钢铁碳中和学院，则是全国首家由高校设立的，聚焦钢铁碳中和关键核心技术，跨学科、跨学院的钢铁碳中和学院。

近年来，提高能源利用效率、推进能源结构调整和重点领域节能、建立碳排放权交易体系等内容在各地政府工作报告中也多有体现，为地方碳中和人才培养提供了政策支撑。

2021年5月9日揭牌的西北大学榆林碳中和学院，由西北大学与榆林市人民政府共建。2022年1月，同济大学与崇明区签署新一轮战略合作框架协议，双方将发挥各自资源优势，共同建设同济大学碳中和学院和同济崇明碳中和研究院。

达标人才供给不足，难以满足井喷式需求

无论是生物产业、清洁能源、环保材料等低碳环保新兴行业，还是正处于转型升级的钢铁、煤炭、电力、建筑、汽车等传统行业，都需要涵养人才“蓄水池”，汇聚实现“双碳”目标的原动力。

不过，实现“双碳”目标难以一蹴而就。今年两会期间，致公党中央向全国政协十三届五次会议递交的提案指出，目前我国碳中和领域学科建设和人才培养方面存在一些问题，例如高校碳中和相关领域的学科结构单一，学科建设仍需建立完善的统筹体系；不同地区科教资源分布不均，科学研究投入力度仍需进一步加大；国内“双碳”达标人才供给不足，以问题和需求为导向的人才价值评估和利益分配体系不健全，科技创新型人才缺乏有效产学研引导等。

在江苏省可再生能源学会风能专委会主任委员、河海大学能源与电气学院副院长许昌看来，这在某种程度上与我国的发展阶段和发展需求不无关联，“以往与碳中和相关的专业很分散，冶金、化工、能源、电力、交通、建筑、海洋等学科群均有涉及，研究领域也分得很细。‘双碳’目标提出后，产业需求和科研攻关都迫切需要人才支撑，而原有的分散培养已经难以满足各行各业对‘双碳’人才井喷式的需求。”

此次发布的《方案》，依据碳达峰碳中和人才培养体系建设覆盖面广、战线长的特点，进行了系统性、全局性统筹规划。其中，对紧缺人才培养提出加快储能和氢能相关学科专业建设，加快碳捕集、利用与封存相关人才培养，加快碳金融和碳交易教学资源建设；在促进传统专业转型升级方面，《方案》要求进一步加强风电、光伏、水电和核电等人才培养，加快传统能源动力类、电气类、交通运输类和建筑类等重点领域专业人才培养转型升级，加强互联网、大数据分析、人工智能、数字经济等赋能技术与专业教学紧密结合。

肖睿透露，目前东南大学计划在能源与环境学院、电气工程学院今年的招生计划中，增设碳中和大类，探索碳中和专业人才培养路径。

攻克核心技术，需建立高质量人才梯队

要实现碳达峰碳中和，尚需攻克的核心技术是摆在高校、科研机构和产业界面前的难题。

肖睿认为，就低碳发展而言，需要相关技术立足节能，提高能效；而想实现零碳，则需要风能、太阳能、储能、氢能等领域的技术更成熟；负碳技术则需要着力于碳捕集、碳封存等技术攻关。

“要解决这些问题、培养复合型人才，需要构建多学科体系，并细化课程，依托学校目前多个学科的师资积累，联合培养人才。”肖睿说，与碳中和所涉及的专业较为分散一样，目前专任教师也分布于各个学科中，如果考虑设立碳中和专业，会先从多学科中抽调、组建新的教师团队。

此次《方案》也提出，要推动高校组建碳中和领域关键核心技术集成攻关大平台，组建一批重点攻关团队，围绕化石能源绿色开发、低碳利用、减污降碳等碳减排关键技术，新型太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能、核能及储能技术等碳零排关键技术，二氧化碳捕集、利用、封存等碳负排关键技术攻关，加快先进适用技术研发和推广应用。

对于如何加强碳达峰碳中和领域高素质师资队伍建设，《方案》也给出了方向：组织开展碳达峰碳中和领域师资培训，发挥国家级教学团队、教学名师、一流课程的示范引领作用，推广成熟有效的人才培养模式、课程实施方案，促进一线教师教学能力提升。

“多学科的交互融合以及教师团队的引领示范，有利于各个高校相互借鉴，探索建立符合国家战略和行业发展需求的高质量人才梯队。”许昌说。(本报记者 金 凤)

(责编：郝孟佳、李依环)