原标题：山西5年免费定向培养600名文物全科人才

本报太原5月18日电（记者李建斌）“定向招生，在校学习期间免缴多项费用，毕业后直接到县（市、区）及以下文物保护事业单位定向就业，入职后直接为事业编制。”为解决县以下基层文博单位专业人才严重匮乏、保护利用队伍力量薄弱等难题，日前，山西省文物局联合编办、教育、财政、人社部门制定出台《文物全科人才免费定向培养实施办法》（以下简称《办法》），决定连续5年，每年免费定向培养120名左右文物全科人才，以助力基层文物保护队伍建设。

山西是文物资源富集的大省，现存不可移动文物53875处。其中，全国重点文物保护单位531处，位居全国第一。面对文物数量多、分布广、品质高，保护任务繁重，安全压力巨大的现状，山西将在“十四五”期间为全省文物系统县以下基层文博单位免费定向培养600名文物全科人才。此举可缓解基层人才严重短缺的现状，加强基层文博机构专业工作能力和研究水平，在全国文物系统尚属首例。

《办法》规定，文物全科人才实行定向招生、定向分配、免费培养。2022年免费培养文物全科人才由山西大学试行招生，招生计划120人，招生专业为考古学（文物全科），专业方向分为考古学和文物建筑两个方向，每个专业方向60人。文物全科人才通过高考选拔，以确保公平、公正、公开，凡被录取的考生不再参加其他任何形式、任何批次的投档录取。

免费培养的文物全科人才入学前需与山西大学和定向服务地的县（市、区）级文物行政部门共同签订免费定向培养协议书。其在校学习期间，由省财政承担其学费、教材费、住宿费、实习费并给予每人每年1000元的生活费补助。免费培养的文物全科人才毕业后要到县（市、区）及以下文物保护事业单位定向就业，入职时签订事业单位人员聘用合同，纳入事业编制实名制管理，合同期为5年。合同期满，严格实施聘期考核，聘期考核不合格的，不再续签聘用合同。

文物全科人才是根据基层文物工作实际，经过本科院校正规培养后，能系统掌握考古、文物建筑、博物馆三大领域专业知识的人才。在四年时间的培养中，两年半用于理论学习，一年半侧重于实践教学。山西省文物局副局长程书林介绍，培养过程将强化实践教学，通过实习、实操，使考古方向的学生会挖遗址、挖墓葬、编写发掘简报；文物建筑方向的学生，要掌握建筑测绘、制定修缮方案；博物馆方向的学生能编写陈列大纲、布置简单的展览。

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