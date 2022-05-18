文学教育既是当今社会舆论场上的一个熟悉的旧话题，也是在公共文化领域不断抽出枝芽的新景观。从字面来看，文学教育以文学为工具和载体，自然先是文学的然后才是教育的，归根到底重在精神的多重感受与繁复的人间体验。它以文学、教育为双重根底，本身又不断开疆拓土而跨越了不同职业的樊篱，自有一片广阔的天地。如何打开文学教育这一宝藏，最为关键的乃是融入生活。可以说，融入生活的文学教育令人神往。

文学通过教育植入每个人的童年记忆和精神领地，早就绿草成茵、花繁叶茂

文学与教育如何结合，是文学教育融入生活的前提。像一匙晶莹剔透的盐融入一杯澄澈的清水，表面上看似乎一晃而过、不留痕迹，但舌尖不会骗人，盐的咸味让人的味蕾得到别样的体验。

在“文学教育”这一术语的释义中，文学作为前缀和限定词，让这一复合体生出无限可能，因为文学既是语言文字的艺术，也是社会生活的表现形式，被赋予人的思想、情感，承载现实生活与艺术的美。语言是存在之家，通向语言的路永远诱惑着我们。与实用的、功利的价值相比，文学内在的、审美的、非功利的价值尤其引人注目。那些看似无用的、超越功利的价值才是文学的真正魅力所在，正可谓无用之用，方为大用。

文学如此，教育何尝不是同样如此？取其广义，教育是有目的影响人的身心发展的社会实践活动。从词源来看，在西方，“教育”一词有“引出”“导出”之意，以知识为工具来升华生命个体精神。文学遇上教育，不是简单的“文学+教育”，而是双向赋能的比翼齐飞，是文学与教育发挥各自优势的有机结晶。

在人牙牙学语之时，文学以童话、歌谣、故事、寓言、古诗、动画等形式，成为家庭学前教育的内容；在基础教育阶段，语文课程的设置和定位也让文学占有重要的一席之地；至于历经风雨的成人阶段，文学教育更是无孔不入，文学通过教育植入每个人的童年记忆和精神领地，早就绿草成茵、花繁叶茂。

文学教育贴近生活、反映社会，呈现的是发出璀璨光芒的不同球面，蕴含着社会生活的多重折射和反光。即使因为社会分工的迥异，每个人触摸文学和拥抱教育的机会与频次因人而异，但文学教育并没有挥手远去，而是像忠诚的影子一样不离不弃。

文学教育与生活具有高度的重构性，不但重叠于某个阶段，而且贯通于人的一生。以消遣闲适为阅读目的的普通读者如此，畅游书海精于此业的专家学者也同样如此。

突然记起这么一则小故事。当代文学史研究专家洪子诚教授在北京大学开讲“当代文学史问题”课程，讲过一个现实的故事片段。一次，他和诗评家谢冕先生一起参加教材讨论会，议题包括评议会计学、经济学、市场营销、当代文学等不同课程。当讨论到会计学等课程时，他和谢冕都不敢发言，只能洗耳恭听。轮到讨论当代文学时，经济学、会计学等非文学专业教授争先恐后发言，言下之意是他们对文学也懂很多。对这一小故事有多种解读，包括文学教育打破了专业壁垒，其低门槛、多融通的特征足够让不同专业的人进进出出。

作为一名高校从事文学教育的教师，我在与全国不少同行交流中有此共识，不管是大学生或研究生，如果不深入、系统地读书，接受纯正健康的文学教育和学术训练，与一些没有高学历的人相比，可能在文学阅读、感受、表达上并不占优势。因为文学教育的大门始终向大众敞开，不拒人于千里之外，甚至完全靠自学都可以赶超。

文学的力量绵延不绝，化为无形的小船让人自渡

文学教育为什么能融入生活呢？

人精神世界的充实、丰富与提高，需要文学的介入。以语言为筏、文字为桨，文学通过文字审美地记录生活，可以让不同读者跨越时空的种种局限，增加生命的长度、厚度，想象和体验别处的生活，并以之作为借鉴。徜徉其间，或忘情于山水风物，或沉迷于叙事抒情，或有感于故事细节，或动心于人物形象，岂不乐哉！

作家叶辛当初离开繁华的上海，前往穷乡僻壤的贵州乡下当知青，随身携带了装满世界文学名著的两个木箱，在贫困的乡间暗自咀嚼文学的食粮，终于成长为新时期贵州文坛的一棵大树，后来走进当代文坛的重要殿堂。

人的情感、意志和以此为核心的心灵世界，给予文学一个特殊的位置。文学是韧性的、温情的，也是形象的、直观的，与人的生存状态和生命状态暗自吻合，像徐志摩笔下快乐的雪花一样消融在人的心胸。每当文学与特殊人群或人的特殊时期邂逅之时，比如人处于情绪低潮时，文学的力量更是绵延不绝，或者内化为心中的堡垒让人固守，或者化为无形的小船让人自渡。

记得几年前，以理工科见长的清华大学校方为入学的新生赠送路遥的长篇小说《平凡的世界》，告诫清华骄子在未踏入大学之前汲取文学的营养，体会人生奋斗、理想追求。其实，20世纪80年代，路遥的中篇小说《人生》，就曾引起青年的轰动。显然，文学既是青春的教科书，也为平凡的世界增添光彩。无论是古代士人生活的泛文学化，还是当今营造书香氛围的全民阅读，文学教育始终在场。

文学教育的本真力量还能让人不断地认识你自己，打通内心精神自愈的甬道，安顿或疲倦或孤独的心灵。“认识你自己。”这是西方哲学家的一句名言，通过文学教育的启迪同样可以达到。鲁迅对文学与教育的看法均是“立人”。他说：“人立而后凡事举，若其道术，乃必尊个性而张精神。”“掊物质而张灵明，任个人而排众数。”这些见解表达的都是类似的意思。换言之，不是文学教育有理由融入生活，而是生活无理由地需要文学教育。在这一逻辑起点上，文学教育启发人的心智，让人的心灵有所凭借，改变人的命运，让人拥有无穷的力量。这些都是文学沿途中不断变化的风景。

读透若干文学经典，养成纯正的眼光与趣味，慢慢心中有沟壑有峰峦，有远近高低的无限风景

与文学教育融入生活的前提、理由等相比，文学教育融入生活的方式则更为迫切，也更为具体。

充分挖掘文学教育在中华优秀传统文化中的存在形态和经验，立足传统与创造的二元结构，从“传统的发明”中汲取方法和智慧。中国传统文化的大传统是以文学为根基，“学而优则仕”的格局为文学教育创造了光明前途。科举取士的内容大多是儒家经典，《诗经》《论语》《大学》《中庸》等多半以文学为内涵，传统家学、私学和历代书香之家，在以文化人、以文育人上，都让文学教育大放异彩。大凡一个家族的壮大、儿辈的成才，无不受到文学教育或深或浅的影响。比如，孔子对儿子孔鲤的庭训“不学诗，无以言”“不学礼，无以立”；杜甫给儿子宗武一诗中有“诗是吾家事，人传世上情”之语，企盼以诗书传家而“奉儒守官，未坠素业”。

在新文学史上，以笔者熟悉的贵州本土作家为例，蹇先艾受到家学渊源的熏陶，少年时期远赴北京接受新学，这样的历程才让他拥有《水葬》《贵州道上》等留世作品；何士光从贵州大学毕业后，蛰居黔北乡间十多年，在贵州文学先贤的影响下挑灯夜读、埋首笔耕，为改革文学发出“乡场上”小人物的呼声；欧阳黔森的短篇小说《敲狗》获第二届蒲松龄短篇小说奖时，动情地回忆了他与《聊斋志异》的缘分：“小时候，每逢夜深人静，母亲总是给我讲《聊斋》故事”；鲁迅文学奖获得者肖江虹的《傩面》在创作札记中不断追认作为中学老师的父辈给他的教诲……这一切，都是文学教育传统在不同路径上的承继与创新性发展，可以说是“随风潜入夜，润物细无声”。

如今，文学教育日渐与现代生活同步。尽管也有文学落后于生活，文学教育不断后退，文学教育和生活存在分离悖反等现象，但总体趋势是同步跟进。同步，不是走上一条崎岖的窄路，而是在现实生活中及时得到多重印证和检验，不断向生活敞开怀抱。人生得意与失意之间的徘徊，捷径与弯路之间的选择，亲情与友情之间的交融，都饱含着“却顾所来径，苍苍横翠微”的人生况味。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”只有不断在文学教育与生活之间往返，并落脚于生活，两者才能达到水乳交融的境界。正如现代诗人冯至《十四行集》中的诗句一样，“哪条路、哪道水，没有关联，/哪阵风、哪片云，没有呼应：/我们走过的城市、山川，/都化成了我们的生命”。

另外，应切实重视文学经典的教育路径，追求以小见大、事半功倍的功效。熟悉新文学的读者不难发现，不论是高雅文学还是通俗文学，不论是影视文学还是网络文学，在新文学史上追踪一个重要作家的产出十分困难，比如鲁迅、茅盾、张恨水、金庸、莫言、贾平凹、王安忆等著作等身的作家。文学类书籍越来越多，如果不加选择往往会望书兴叹，不能再像饥饿的孩子扑在面包上那样读书了。其实，开卷未必全部有益，少读书才能读好书。在阅读文学书籍时，在多与少、快与慢、滥与精这几组对立物之上，我们主张选择后者而不是前者，尽量在少、慢、精上下功夫，因为绝大多数普通读者并非专业人员。不管从事什么行业，一旦你抽空认真读几本心仪的经典文学书，以此作为为人处世的根基，人生就有了诗意和温度，精神就有了宽度和纵深。读透若干文学经典，养成纯正的眼光与趣味，用来滋养自己，慢慢心中有沟壑有峰峦，自然就有远近高低的无限风景。

文学教育需要无条件地融入生活、沉浸生活才能拥抱文学；文学教育寻找活泼的生命，像一汪静水寻找并安抚一尾容易受到惊吓的鱼。文学教育与生活各自安好，正如你坐在窗明几净的桌前，聆听并享受手指划过纸面的沙沙之声，或者如你度过喧嚣繁杂的白天，在夜里寻一静处坦然地步入文学的另一个世界，心灵平静而充实。

（作者：颜同林，系贵州师范大学文学院教授、贵州省文艺评论家协会主席，本文系贵州省哲学社会科学规划重点课题“贵州当代小说资料整理与研究”〔21GZZD24〕阶段性成果）

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