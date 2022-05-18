本报北京5月17日电 （记者闫伊乔）记者17日从教育部新闻发布会上获悉，中国接受高等教育的人口达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达13.8年，劳动力素质结构发生了重大变化，全民族素质得到稳步提高。

党的十八大以来，中国高等教育规模不断扩大，建成世界最大规模高等教育体系，在学总人数达4430万人，高等教育毛入学率从2012年的30%提高至2021年的57.8%，高等教育进入普及化发展阶段。

据介绍，截至今年2月底，中国上线慕课数量超过5.25万门，注册用户达3.7亿，已有超过3.3亿人次在校大学生获得慕课学分，慕课数量和应用规模居全球第一。全国高校开设创新创业教育专门课程3万余门、在线开放课程1.1万余门，聘请17.4万名行业优秀人才担任创新创业专兼职教师，超过1000所高校的139万名大学生参加“国家级大学生创新创业训练计划”。高校服务国家重大战略能力持续增强，获得了60%以上的国家科技三大奖励，全国60%以上的基础研究、80%以上的国家自然科学基金项目由高校承担。

中国特色的高校学位授予体系、专业目录体系和管理制度也在不断完善。党的十八大以来，共有265种新专业纳入本科专业目录，目前目录内专业771种；新增本科专业布点1.7万个，撤销或停招1万个，人才培养对新技术新产业新业态的适应度明显增强。

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