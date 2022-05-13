南开大学通报截图

人民网北京5月13日电 （记者孙竞）针对此前3名教师被实名举报一事，南开大学今天发布情况通报。通报中称，“近日，针对3名校外人员对我校教师李文韬（副研究员)、陈泰锁（讲师)、尹沧海（教授）的举报事宜，南开大学高度重视，在此前处置基础上，对相关问题进行再调查再核实。”

经查，李文韬存在与女性有不正当关系等问题，严重违反师德师风，根据国家和学校的相关规定，经研究决定, 给予李文韬降低岗位等级处分，撤销其教师资格，给予其解聘处理。

经查，陈泰锁存在违反教学纪律、违规办理校园出入证、提供不实年龄信息的问题，根据国家和学校的相关规定，经研究决定，给予陈泰锁记过处分，取消其在评奖评优、职务晋升、职称评定等方面的资格。

经查，尹沧海存在博士招生工作中言辞不当造成不良影响、对艺术与美学研究院管理不严格的问题，根据国家和学校的相关规定，经研究决定，给予尹沧海诫勉谈话处理。

通报还指出，相关涉法涉诉问题正按国家法律法规规定的程序处理。南开大学将以此为戒，严格落实各项管理规定，切实加强师德师风建设，对违规违纪问题严肃处理。

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