清华大学求真学院声明截图

人民网北京5月13日电 （记者孙竞）12日，清华大学求真书院发布严正声明表示，求真书院从未授权任何个人、中学及培训机构开展培训或指导工作，也未与任何个人、中学及培训机构有任何合作关系。

声明中说，近期，求真书院获悉部分中学或培训机构以求真书院的名义组织开展与招生选拔相关的培训等活动。对此，求真书院高度重视，已第一时间启动核查工作。未经求真书院许可，任何个人、中学及培训机构不得以求真书院的名义组织开展培训、选拔考核等工作，否则求真书院保留追究其法律责任的权利。

声明强调，未经求真书院许可，任何个人、中学及培训机构不得在其招生培训宣传平台或宣传资料中出现“清华大学求真书院”“丘成桐数学科学领军人才培养计划”“数学领军计划”“丘成桐数学英才班”等可能误导学生及家长将相关项目与求真书院招生项目相联系的文字，否则求真书院保留追究其法律责任的权利。针对求真书院已经知悉的各类侵权行为，求真书院将在核查属实后，予以严肃处理。同时，请社会各界，共同监督。

记者了解到，清华大学求真学院的招生项目包括“丘成桐数学英才班”“丘成桐数学科学领军人才培养计划”等。“丘成桐数学英才班”招收符合2022年统一高考报名条件的普通高中三年级毕业生，以及普通高中二年级在读学生，需严格按照相关规定参加高考。今年该计划拟招收不超过30人，录取至清华大学“数学与应用数学”专业。“丘成桐数学科学领军人才培养计划”面向内地主要招收高中一年级和高中二年级学生，特别优秀的初中三年级及高中三年级学生亦可申请。选拔上，需要经过初评、专业测试、体质测试、入围认定、确认、预科培养等多个严格的环节方可录取。

(责编：孙竞、熊旭)