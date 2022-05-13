人民网北京5月13日电 （记者孙竞）据教育部官网消息，自2022年4月起，教育部监管司委托国家发展改革委价格监测中心（以下简称价格监测中心），在北京、上海、沈阳、南京、郑州、武汉、广州、深圳、成都、西安等10个城市每月开展一次非学科类培训服务市场价格监测。监测涉及基础体能、足球、乒乓球、游泳、围棋、中考体育、声乐、钢琴、舞蹈、美术、编程等11个项目。

今天，教育部公布首次监测结果。数据显示，由于非学科类培训机构和项目较多、竞争相对充分，培训并非刚需，再加之受疫情影响线下停课，校内课后服务广泛覆盖，“双减”政策实施前后的非学科类培训服务价格总体保持平稳。2022年4月，监测城市的基础体能、足球、乒乓球、游泳、围棋、中考体育、声乐、钢琴、舞蹈、美术、编程培训平均价格分别为每小时116元、86元、86元、142元、80元、136元、240元、242元、74元、98元、149元，与2021年1月基本持平。部分地区体育类培训价格略有波动，如北京足球（小学小班课基础班）价格比2021年1月上涨13.6%，南京中考体育（初中小班课基础班）价格比2021年1月下降18.4%。另外，艺术类培训价格高于其他类别，非学科类培训价格存在一定的地区差异。

下一步，教育部将会同价格监测中心进一步健全价格监测点设置，优化采价点布局，完善监测机制。同时，按照市场监管总局、发展改革委、教育部有关通知要求，加强非学科类培训价格监督检查，对价格违法违规行为，发现一起、查处一起。另外，注重加强部门和地方协同治理，强化信息共享和情况通报，增强非学科类培训监管合力。

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