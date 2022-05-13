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2022届高校毕业生就业工作视频座谈会举行——

教育部：以“百日冲刺”状态全力做好高校毕业生就业工作

2022年05月13日17:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月13日电 （记者李依环）据教育部网站消息，教育部今天召开2022届高校毕业生就业工作视频座谈会，总结交流就业促进周开展情况，分析研判当前高校毕业生就业形势，部署推进“百日冲刺”系列活动。

教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话。怀进鹏指出，要提高政治站位，充分认识今年高校毕业生就业的复杂性、严峻性和艰巨性，切实增强责任感、使命感和紧迫感，进一步统一思想，把认识和行动统一到中央的决策部署上，设身处地为毕业生着想，满怀真情为毕业生服务，让就业工作有 “温度”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

怀进鹏强调，要聚焦重点难点，以“百日冲刺”状态全力做好高校毕业生就业工作。一是奋力开拓，千方百计促进市场化就业。做好“走出去”“请进来”“促对接”，深入开展高校书记校长访企拓岗专项行动,实施好万企进校园计划,发挥好就业指导委员会“企业+高校”平台作用。二是压茬推进，用足用好各类政策性岗位。加快完成各类升学考试，组织好中小学等教师招聘，用好基层就业空间，做好大学生征兵工作。三是创新方式，充分发挥“24365就业平台”作用。持续推进岗位资源共享，扩大平台试点。四是兜住底线，更大力度关心支持困难群体。精准化落实帮扶机制，精品化实施“宏志助航”项目，精细化帮扶高职扩招毕业生。五是确保安全，主动做好教育引导和风险防控。加强就业指导和心理疏导，注重防范和化解涉就业风险。

怀进鹏要求，要加强组织领导，确保党中央国务院决策部署落实落细。各地各高校要落实好就业工作“一把手工程”，进一步压实工作责任，强化就业工作保障，全面加强就业宣传工作，加强招生、教学、就业、学生工作的联动，做好政策解读，主动回应社会关切。

据悉，北京市教委、吉林省教育厅、河南省教育厅、重庆市教委、上海第二工业大学、山东科技大学、云南旅游职业学院主要负责同志作交流发言。教育部高校毕业生就业创业工作领导小组15个成员单位主要负责同志在主会场参加会议。北京市、吉林省、上海市、山东省、河南省、重庆市、云南省7个省（市）的教育厅和山东省人社厅主要负责同志，就业相关职能部门、就业服务机构负责同志，上海第二工业大学、山东科技大学、云南旅游职业学院3所高校的主要负责同志在分会场参会。

(责编：李依环、熊旭)

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