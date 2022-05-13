冯 华

我国对高素质技能人才的需求比以往任何时期都要迫切，需要进一步完善和落实技能人才培养、使用、评价、考核机制，全面优化技能人才发展生态

日前，人力资源和社会保障部发布《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》（以下简称《意见》），明确到“十四五”期末，在以技能人员为主体的规模以上企业和其他用人单位中，全面推行职业技能等级认定，普遍建立与国家职业资格制度相衔接、与终身职业技能培训制度相适应，并与使用相结合、与待遇相匹配的新时代技能人才职业技能等级制度。

《意见》提出，企业可增设特级技师和首席技师技术职务（岗位），补设学徒工，形成“八级工”职业技能等级（岗位）序列。这些举措将为数量庞大的技术工人打开职业发展新通道，有利于进一步培养、壮大高技能人才队伍，为高质量发展提供强大的人才支撑。

高质量发展需要一流的科学家和工程师，也需要一流的技能人才。我国现有约2亿名技术工人队伍，他们是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。近年来我国大力推进传统制造业转型升级，却面临着“设备易得、技工难求”的尴尬局面。统计数据显示，近年来，技能劳动者的求人倍率（岗位空缺与求职人数的比率）一直在1.5以上，高级技工的求人倍率甚至达到2以上水平，技工紧缺现象逐步从东部沿海扩散至中西部地区，从季节性演变为经常性。从推动高质量发展、构建新发展格局的需求来看，现有技能人才总量仍然不足。

当前，我国对高素质技能人才的需求比以往任何时期都要迫切。仅制造业十大重点领域，到2025年技能人才缺口将近3000万人。《“技能中国行动”实施方案》提出，“十四五”期间，我国将新增技能人才4000万人以上。要实现这一目标，需要进一步完善和落实技能人才培养、使用、评价、考核机制，全面优化技能人才发展生态，打造有利于技能人才成长成才的制度体系和社会环境。畅通技能人才职业发展通道，无疑是关键一环。

畅通技能人才职业发展通道，让技能人才有奔头、有盼头。以往由于技能等级（岗位）设置不健全，技能人才职业发展在纵向晋升上存在“天花板”问题。此次《意见》明确设置从学徒工、初级工、中级工，再到高级工、技师、高级技师乃至更高等级的职业技能等级（岗位）序列，技能人才的成长路径更明晰，成才晋升的通道更畅通。同时，职业技能等级与国家职业资格制度相衔接，如在聘的高级工、技师、高级技师等比照相应层级专业技术人员享受同等待遇，这有利于进一步打破技能人才职业发展“独木桥”，让技能人才纵向有阶梯、横向可转换，促进技能人才融合发展。

畅通技能人才职业发展通道，让技能人才既有“面子”，也有“里子”。健全完善新时代技能人才职业技能等级制度，要切实推动职业技能等级认定结果与培养使用待遇相结合，建立与之相匹配的岗位绩效工资制。只有将提升技能人才的薪酬、福利落到实处，完善技能人才激励政策，才能有效引导广大技能人才立足本职、扎根岗位。同时，还要推动高技能人才的配偶、子女按有关规定享受公共就业、教育、住房等保障服务，让技能人才不仅收获一份职业荣誉，更要拥有与创造价值相匹配的获得感。

精于工，匠于心，只要心怀梦想，勤学苦练，每个技术工人都有希望攀登职业的顶峰。当越来越多的技能人才凭借焊接、砌墙、剪发等独门绝技获得相应的高级职称，赢得社会各界对相关职业的更多认可和尊重，也会激励更多的技能人才提升服务水平和职业技能，为实现人生出彩而奋勇拼搏。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 19 版）

(责编：孙竞、何淼)