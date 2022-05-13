本报合肥5月12日电 （记者田先进）近日，安徽省民政厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅联合印发《事实无人抚养儿童助学工程实施方案》，自2022年起实施事实无人抚养儿童助学工程。

该工程资助对象为已被认定为事实无人抚养儿童中年满18周岁后仍在校就读的经济困难学生，包括普通本科学校、普通专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校、技工院校全日制就读的学生。

事实无人抚养儿童可向户籍所在地的县级民政部门或乡镇人民政府（街道办事处）提出补助资金申请，县级民政部门通过材料查验、家庭巡访、数据比对等方式对事实无人抚养儿童身份、户籍、学籍、家庭经济状况等信息进行核实确认后，通过社会化方式，将补助资金发放到受助事实无人抚养儿童所提供的银行账户。补助标准为每人每学年不超过0.6万元，其间仍可继续享受基本生活费保障待遇直至全日制学校毕业。按属地管理原则，由民政部门具体组织实施，市县财政通过地方福彩公益金予以支持。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 14 版）

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