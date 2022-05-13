韩韫超

近日，中央文明办等4部门联合发布了《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》（以下简称《意见》），要求网站平台坚持最有利于未成年人的原则，严格落实实名制要求，禁止为未成年人提供现金充值、“礼物”购买、在线支付等各类打赏服务，同时提出优化升级“青少年模式”、规范重点功能应用、加强网络素养教育等举措。

随着网络直播的出现，直播打赏成为一些未成年人支持偶像艺人、网红主播的方式。诸如“小学生打赏主播花掉家长多年积蓄”等事件，不断引发社会关注。未成年人打赏在加剧网络沉迷的同时，还可能滋生拜金、虚荣等心理，扭曲人生观和价值观。这固然有未成年人心智不成熟、自控力较差、父母教育缺位等因素，一些网络平台存在的漏洞和诱导行为也是重要原因。当仅凭借短信验证即可完成资金支付，“打赏榜单”“直播PK”等成为吸引打赏的重要手段，屏幕前的一些未成年人容易被诱导，盲目参与直播打赏。

从新修订的未成年人保护法增设“网络保护”专章，到未成年人网络保护条例多次征求公众意见，再到设置青少年防沉迷模式等措施，一张未成年人保护网正越织越大、越织越密。作为网络直播领域首次提出的针对未成年人保护的专项意见，此次发布的《意见》彰显了从严规范网络直播打赏的决心。《意见》不仅从禁止以打赏额度为标准对用户进行排名、严控未成年人从事主播等方面提出硬性要求，而且强调要加强新技术新应用上线的安全评估、严格内容审核把关流程，为未成年人筑起全链条、全方位的网络保护屏障。

保障未成年人合法、安全、健康使用互联网，需要更多务实行动。《意见》要求增加适合未成年人的直播内容供给、建立未成年人专属客服团队，督促直播行业多为孩子着想、为孩子服务。“用户为本，科技向善”不该被平台简化成“多一事不如少一事”。进一步说，尊重未成年人的成长规律，在保护他们免受网络负面影响的基础上，提供丰富的网络资源与充分的发展机会，真正让家长放心、孩子满意、社会认可。这应该成为相关平台的目标和任务。

期待相关平台、职能部门坚持问题导向，标本兼治，建立长效监管工作机制，切实践行最有利于未成年人原则，为未成年人撑起一片清朗的网络天空。

（摘编自《工人日报》，原题为《恪守“最有利于未成年人原则”，撑起清朗网络天空》）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 05 版）

(责编：孙竞、何淼)