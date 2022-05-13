本报香港5月12日电 （记者陈然）香港中文大学11日与浙江大学举行合作会议，并成立“浙江大学─香港中文大学数字经济联合研究中心”，旨在共同推动数字经济领域及相关交叉学科的发展与创新突破。

当日，两校合作指导委员会第二次会议暨研究中心成立仪式在线上及线下同步举行。两校代表在会上续签学生交换计划备忘录和签署共建数字经济联合研究中心框架协议，并同时举行“浙江大学─香港中文大学数字经济联合研究中心”成立仪式。

港中大校长段崇智在典礼上致辞表示，数字经济联合研究中心将以数字经济为核心组建方向，以中国数字化实践为研究背景，探索数字经济的发展规律和创造数字经济的前沿理论，以取得具有国际影响力的成果。

浙大校长吴朝晖致辞说，期望透过汇聚双方的学科优势及资源、加强师资交流和聚焦重点项目，能有效发掘合作潜能、发挥地区优势，并抓住新一轮科技革命和产业变革加速演进的新机遇。

据介绍，港中大与浙大自1991年起建立伙伴关系，一直以来两校交流协作频繁，合作范畴涉及联合科研项目、研究生培养及学生交流等各个层面。此次成立的数字经济联合研究中心将促进两校在人工智能、平台经济、数字长三角、数字大湾区、企业数字化转型、数字货币和数字治理等重大前沿领域开展合作研究。

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