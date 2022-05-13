新华社南京5月12日电（记者王恒志）军训、班会、上课……前江苏女排运动员王辰玥仿佛回到了学生时代。12日一大早，王辰玥和她的“同学们”就坐在教室里，等着“开学”第一课：职业规划与角色转换。

这是江苏省体育局为退役运动员转岗教练员专门开办的培训班。和以往短期培训不同的是，本次培训班将历时半年，所有学员全脱产学习。这种方式在江苏尚属首次，共有来自南京体育学院、江苏省体育局训练中心等8家训练单位18个运动项目的40名转岗教练员参加本次培训，其中既有近几年刚转岗的新教练员，也有刚退役即将转岗的运动员。

2021年刚退役的王辰玥还没正式上岗，她笑言自己还是个“小白”：“我大学读的是运动训练专业，这次培训的课程非常多元化，内容很丰富，感觉能学到很多东西，填补自己一些知识领域的空白，我觉得这个形式特别好，对我们这些新手非常有意义，可以帮助我们更快转变角色。”

记者在培训班手册上看到，此次培训班课程共有9大类，既有语言表达、人际关系、视频剪辑等综合素质类课程，也有运动生理学、运动解剖学、运动心理训练方法与手段等基础训练理论，还有训练计划的制定与实施、智能体育与运动训练等专业知识，体能训练技术与实践、思想政治与管理知识也都有专门课程。培训班还邀请专业人士开设专题讲座，并为学员提供跟队实习实践机会，学员结业时不仅要进行执教能力与理论知识考核，还要撰写论文与答辩。

江苏省体育局局长陈少军表示，教练员肩负着提高运动技术水平、攀登竞技体育高峰的光荣使命，承担着教育运动员成长成材的重大责任，退役运动员转为教练员，拥有很多优势，但也有一些短板，如何扬长补短，打造一支学习型、创新型教练员团队？江苏体育改革发展需要有“吃螃蟹”的勇气和决心，努力在各方面走在全国前列，希望能通过这样系统化、专业化的培训，帮助他们更快实现角色转换，既要政治坚定、善为人师、坚决反对兴奋剂，也要精于专业、重视科技、善于沟通交流。

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