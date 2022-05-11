张玉鹏

我国高校肩负着培养时代新人的重要使命。做好大学生思想政治工作，是高校落实立德树人根本任务的关键一环。互联网时代的到来，为高校开展思想政治工作提供了有利平台，同时也对学校做好网络思想政治工作提出了新的挑战。

当代大学生是伴随着互联网的发展而成长起来的，网络已经深度融入他们的生活和学习当中。近年来，各高校普遍重视网络思政工作，积极使用新媒体技术和平台开展大学生思想政治工作，取得了一定成效，但还存在如对于网络思政内涵的理解有偏差，对网络思政内容挖掘不充分等问题，一定程度上影响了网络思政工作的成效。

高校思政工作者在积极探索“互联网+思政教育”的过程中，要实现大学生思想政治工作春风化雨、润物无声，落实好立德树人根本任务，关键要在强化“育人”意识上下功夫，要不断强化学生主体地位，让网络思政工作做到时时处处事事围绕学生、关照学生、服务学生，能够触及学生灵魂，引领学生成长，培养时代新人。

强化“育人”意识，要在学生思想引导和价值引领上下功夫。高校要将立德树人纳入网络思政工作中心环节，以党史教育资源为依托，强化革命文化网络育人功能。通过梳理党史教育资源，用好网络技术，将革命文化立体式、全景化进行网络宣传展示，激励学生不忘革命先辈的丰功伟绩，坚决反对历史虚无主义，大力发扬红色传统、传承红色基因。注重加强大学生理想信念教育和爱国主义教育，让学生切实感受到中国共产党领导下的国家建设与发展取得的巨大成就，努力培养有远大理想、爱国情怀、责任担当、奋斗精神的新时代大学生。要引导广大青年学生勇担时代责任，勇于砥砺奋斗，自觉践行社会主义核心价值观，不断提升道德修为，激发学生投身祖国建设事业的巨大热情，凝心聚力共筑中国梦。

强化“育人”意识，要在服务学生成长成才上下功夫。高校网络思政工作要密切关注青年学生思想实际，遵循青年学生成长成才规律，紧扣学生思想状况实际，做到有的放矢，让思政工作有温度、有内涵。要以社会主义核心价值观为引领，强化社会主义先进文化网络育人功能。通过在网络文化建设中融入社会主义核心价值观，使其更加生活化、形象化、具体化，深入人心，大力推进社会主义先进文化扎根校园并不断创新发展。要积极挖掘中华优秀传统文化蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范，通过网络平台做好宣传推介，激发中华优秀传统文化的生机与活力，进一步增强大学生文化自觉和文化自信。要做好校训、学校精神、校风等学校办学文化理念的凝练，融入学生思政教育全程。要做好思政内容的供给侧改革，有效挖掘思政育人资源，融入校本元素，靶向施力，做到 “接地气”“冒热气”，真正让学生爱看、爱听、爱参与，达到真心喜爱、终身受益、毕生难忘的目的。

强化“育人”意识，要在回应学生关切上下功夫。网络技术和平台的不断发展，一方面为学生学习知识、获取信息提供了便利渠道，另一方面，也为学生发表意见、反映诉求和心声提供了更多渠道和方式。高校做好网络思政工作，激发育人成效，必须将“围绕学生、关照学生、服务学生”的理念贯穿育人始终，将“落小落细落实”的精神萦绕网络思政工作全程。要将育人视角切入到学生活跃网络平台当中，及时获取学生反馈信息，做好答疑解惑工作，回应学生关切，赢得学生信任，让学生切实感受到学校服务学生、关心学生的温度和真诚态度。

高校网络思政工作实质是做人的工作。新媒体新技术只是手段，铸魂育人才是核心要义。高校要牢记为党育人、为国育才的光荣使命，深刻理解和把握网络思政工作内涵，立足学生全面发展，不断强化“育人”意识，将培育和践行社会主义核心价值观贯穿网络思政工作始终，为学生点亮理想的灯、照亮前行的路，激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者。

作者张玉鹏，系陕西铁路工程职业技术学院机关第一党总支书记、党委宣传部副部长

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