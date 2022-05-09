梁镜骐

习近平总书记在中国人民大学考察时强调：“立足新时代新征程，中国青年的奋斗目标和前行方向归结到一点，就是坚定不移听党话、跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。”掷地有声的话语，为新时代中国青年指明了奋斗目标和前行方向。

青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。回望历史，五四运动前后，一大批率先接受新思想、新文化、新知识的有志青年在反复比较中选择了马克思列宁主义，促进中国人民和中华民族实现了自鸦片战争以来的第一次全面觉醒。五四运动孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的五四精神。习近平总书记强调：“新时代中国青年要继续发扬五四精神，以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负党的期望、人民期待、民族重托，不辜负我们这个伟大时代。”

五四精神的核心是爱国主义。爱国主义是我们民族精神的核心，是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。发扬五四精神，就要弘扬爱国主义精神，为党和国家事业发展贡献智慧力量、展现青春担当。今天，新时代中国青年处在中华民族发展的最好时期，既面临着难得的建功立业的人生际遇，也肩负着“天将降大任于斯人”的时代使命。一方面，这个伟大时代为新时代中国青年提供了更优越的发展环境、更广阔的成长空间；另一方面，时代呼唤担当，需要广大青年把青春梦融入中国梦，把青春奋斗融入党和国家事业，为时代发展进步注入强大青春动力。

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。新时代，广大青年大有可为，也必将大有作为。在平凡岗位上奋斗奉献，在急难险重任务中冲锋在前，在基层一线经受磨砺，在创新创业中走在前列，在社会文明建设中引风气之先……新时代中国青年争做经济高质量发展的积极推动者、社会主义民主政治建设的积极参与者、社会主义文化繁荣兴盛的积极创造者、社会文明进步的积极实践者、美丽中国的积极建设者，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中，就能在新时代谱写更加精彩的青春之歌，用青春奋斗汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

生逢盛世当不负盛世，生逢其时当奋斗其时。继续发扬五四精神，把爱国主义精神化为实际行动，赓续艰苦奋斗的优良传统，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，新时代中国青年一定能展现亮丽的青春风采、迸发豪迈的青春激情，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

（作者单位：大连海事大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 05 版）

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