新华社北京5月9日电 题：青春，在一线绽放芳华——“最美基层高校毕业生”速写

新华社记者姜琳、周圆、胡锐、严赋憬

五月最青春，五月正芬芳。中央宣传部、人力资源和社会保障部近日发布2022年“最美基层高校毕业生”先进事迹。

到基层锤炼，到一线奋斗，一代代青年肩负责任使命，在党和人民最需要的地方绽放青春芳华。

在基层磨练本领、成就精彩

瘦小、白净，如果不是一身警服，很难看出不满29岁的戴贝贝已是一名经验丰富的刑警。

从西南政法大学毕业后，戴贝贝进入湖南常德市鼎城区斗姆湖派出所工作。6年来，以她为主勘查现场333起，利用指纹比中32起、提取DNA比中49起、利用足迹等痕迹物证串并案件30余起，协助破获两起数十年前的命案积案。

回想28岁第一次下乡给鸡采血，赵剑至今记忆犹新。一针下去，鸡翅静脉立刻鼓包，养殖户心疼得一直念叨。可赵剑坚持留在山西太原市尖草坪区动物疫病防控一线。经过多年打磨，成为实操高技能人员的她，获得了众多专业奖项。

基层天地广阔，青年大有可为。

2022年2月2日，北京冬奥会火炬在首钢园传递，作为火炬手的史晓刚在火炬传递中。新华社记者李鑫摄

历时5年，“90后”史晓刚创办的北京枭龙科技有限公司，取得AR核心专利110余项，已成为全球极少数掌握衍射光栅波导工艺的公司之一；

在一线摸爬滚打，32岁的苏州长风航空电子有限公司工艺员陈玮，成为精通工艺与加工操作的复合型人员，每年为公司节省费用数十万元；

甘肃兰州市红古区司法局法律援助中心工作人员高承龙，9年来办结各类法律援助案件近2000件，累计为群众挽回损失3000余万元……

扎根基层、砥砺奋斗，他们用热情和实干书写精彩的人生篇章。

为脱贫攻坚、乡村振兴贡献力量

28岁的张可主动请缨，先后担任陕西汉中市南郑区佛头山村和沙坝村驻村第一书记。“我生长在汉中农村，家境贫寒，靠着乡亲们帮衬才走出大山。”张可说。

7年来，他冲在一线，带领村民建茶厂、种猕猴桃。村民们走上了脱贫致富路，张可也收获了最美的青春。

2017年10月15日，作为党的十九大代表的吴书香在接受记者采访。新华社记者金立旺摄

“向下扎根，向上生长”，这是吴书香践行的人生方向。2008年，23岁的吴书香成为一名大学生村官。她扎根辽宁沈阳苏家屯区官立堡村十余年，带领村民创办专业合作社、实行标准化生产，实现村民人均年收入超过3万元。

面对脱贫攻坚、乡村振兴历史重任，青年一辈敢攀最高的山、勇走最险的路。

1989年出生的魏静，将福建南平市政和县念山村梯田、茶山资源活化利用，让贫困山村变身旅游景区；

安徽濉溪县人力资源和社会保障局的郭慧慧，发挥专业所长，帮扶14000余名贫困劳动者就业；

海南洋浦经济开发区规划建设土地局职员刘攀飞，带领贫困村创办首个村集体经济公司，实现“一年摘帽，两年提质”。

以青春之我，创造青春之国家，青春之民族。在偏远乡村、大山深处，一群年轻人正在谱写新时代的青春之歌。

用爱与才干倾情奉献、造福人民

2012年，南京大学毕业的袁辉放弃了城里的工作机会，只身来到湖北巴东县清太坪镇姜家湾教学点支教。

在课上，他让孩子们学在其中、乐在其中。课外，他将自己微薄的补助用到最需要的孩子身上；坚持6年，每周三次翻山越岭十多公里，为特殊孩子送教上门……

心中有爱，眼中有光。2009年从四川省泸州医学院毕业后，沈富琼奔赴甘孜藏族自治州麻邛乡。

这里海拔约4000米，取水要到河沟、晚上要点蜡烛、下村要走路骑马，更谈不上信号和网络。但面对牧民群众期盼的眼神，沈富琼将所有困难抛之脑后。

不负青春，不负韶华。在山东烟台，因见义勇为右腿高位截肢的龚钰犇在艰苦创业、自立自强的同时，积极帮助自闭症儿童走出困境；

在河南西华县孙庄村，驻村第一书记、海归硕士秦倩抓支部、建工厂、惠民生，带领贫困村彻底变模样；

全国脱贫攻坚奖贡献奖获得者、共青团河南省委驻孙庄村第一书记秦倩。新华社发

河北张家口市太平庄中心学校的特岗教师杨晓帅走遍太平庄乡的每个村庄，确保“控辍保学”不落一人……

无数新时代的青年人将“小我”融入“大我”，用爱与才干倾情奉献、造福人民。

到祖国最需要的地方去

对于西藏拉萨市尼木县吞巴镇人民政府主任科员王海洋来说，高原是他挥洒青春、奉献自我的地方。

2009年，王海洋响应号召成为一名大学生士兵。在部队中表现优异的他，被选中奔赴藏区完成艰巨的维稳任务。2016年大学毕业后，王海洋决定去拉萨尼木县做一名扶贫干部。

学习藏语、藏族文化和扶贫知识，搞温室种植、发展藏香产业、利用电商平台抓销售……王海洋义无反顾带动贫困户实现增收致富。

同样选择投身偏远地区的，还有广东湛江吴川市兰石中学教师林文婕，她潜心教学，多年奔走在支教路上。

从广东清远市的阳山县阳山中学、连州市山塘中心小学，到西藏林芝市的巴宜区中学、八一中学……她克服生活上的种种困难，忍受着艰苦的自然环境，用爱为这些偏远地区的孩子们铺就一条高质量教育之路。

扎根边疆，到祖国最需要的地方去。多年来，一批高校毕业生在最艰苦的地方发光发热。

2020年3月28日，新疆喀什地区疏附县良种繁育场党支部书记、场长崔久秀（中）在了解农户育苗情况。新华社记者丁磊摄

他们中，有在新疆支边多年的“边疆女儿”崔久秀，有在云南怒江担任大学生村官的“村民贴心人”和倩如，有主动请缨援助湖北抗疫的护士雍朝斌……

越是艰险，越奋勇向前。新时代青年正用奋斗证言，用汗水注解，书写不负时代、不负党和人民的青春答卷。

(责编：牛镛、杨光宇)