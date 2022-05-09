人民网北京5月9日电 （记者李依环）记者今天从北京市教委获悉，受当前疫情形势影响，为切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全与身体健康，原定于5月14日至15日举行的北京市2022年上半年中小学教师资格考试面试延期举行，合并至2022年下半年中小学教师资格考试面试一并组织实施。

北京市教委指出，为最大限度维护受考试延期举行影响的考生权益，考生报考费用由教育部教育考试院在全国考试结束后统一按原渠道退回；考生已通过的笔试科目成绩有效期自动延长半年。

此外，受本次考试面试延期影响的考生，可先行参加北京市本年度中小学教师岗位公开招聘，被确定为拟聘用人选的，待参加2022年下半年中小学教师资格考试面试成绩合格且通过教师资格认定后，准予办理事业单位聘用手续。如未能如期通过教师资格考试，根据《中华人民共和国教师资格条例》第二条“中国公民在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作，应当依法取得教师资格”规定，则自动丧失已获得的中小学事业单位公开招聘拟聘用资格。

记者了解到，受当前疫情形势影响，辽宁、吉林、江苏、上海等地此前也发布公告，明确2022年上半年中小学教师资格考试（面试）延期举行，与今年下半年中小学教师资格考试（面试）合并。

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