为积极应对新冠肺炎疫情带来的影响，抢抓高校毕业生求职关键期，帮助更多2022届高校毕业生顺利就业，5月9日教育部启动2022届高校毕业生就业促进周，在全国范围内集中开展专场招聘和供需对接等活动。

就业促进周以“千方百计拓岗位 攻坚克难促就业”为主题，在河南郑州设主会场，在北京、吉林、山东、重庆、云南设5个分会场。活动以线上、线下方式同步启动。主会场和5个分会场同步开展区域性专场招聘会、人才供需对接会、就业育人主题教育等活动，预计为毕业生提供超过60多万个岗位。

就业促进周期间，教育部将依托国家24365大学生就业服务平台，陆续推出系列“24365校园招聘服务”线上专场招聘活动30余场、提供岗位超过80万个，其中教育部就业创业指导委员会将会同相关行业协会举办材料化工、能源动力、建筑地产等行业企业专场招聘10场。各地将广泛汇集地方资源，举办区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会。全国各高校将举办各级各类线上线下招聘会预计超过1.5万场。

(责编：孙竞、郝孟佳)