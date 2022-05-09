为积极应对疫情带来的影响，抢抓毕业生求职黄金期、冲刺期，加快推动就业工作进展，教育部从5月开始到8月中旬，开展高校毕业生就业“百日冲刺”系列活动，多措并举促进2022届高校毕业生更加充分更高质量就业。

“百日冲刺”系列活动以“千方百计拓岗位 攻坚克难促就业”为主题，主要通过持续开展系列招聘、访企拓岗、万企进校、就业指导、精准帮扶等五大专项行动，进一步挖潜创新拓展岗位资源，做实做细就业指导服务，精心护航毕业生求职之路，全力确保2022届高校毕业生就业大局稳定。

开展全国校园招聘活动。“百日冲刺”期间，教育部会同各地各高校和12家社会招聘机构，集中开展“24365校园招聘服务”系列专场招聘活动，为毕业生提供大量就业岗位信息。教育部19个分行业就指委会同相关行业协会广泛汇集行业资源，举办系列分行业专场招聘会。各地广泛汇集地方资源，举办系列区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会。各高校持续举办线上或线下校园招聘活动，确保各类招聘活动不断线。

开展高校书记校长访企拓岗促就业行动。高校书记、校长及领导班子成员带头走进企业，与相关单位建立就业合作渠道，为毕业生挖掘更多岗位资源。同时，深入企业开展社会需求、毕业生就业状况跟踪调查，积极推动学校深化教育教学改革、不断增强人才培养的针对性和适应性。

启动实施万企进校园行动。在做好疫情防控的前提下，各地各高校主动为企业进校招聘创造有利条件，邀请企业进校举行线下或线上专场招聘会。开展“中小企业人才供需网络对接大会”，积极为中小企业进校招聘做好服务，引导更多高校毕业生到中小企业就业。

开展精准就业指导服务行动。播出系列“互联网+就业指导”公益直播课，各地各高校组织开展“成才观、职业观、就业观”主题教育活动，加强就业指导，鼓励毕业生到基层建功立业。在6月下旬举办2022届高校毕业生基层就业出征仪式。

开展就业困难群体帮扶行动。各地各高校对低收入家庭、身体残疾等毕业生重点群体，按照“一人一档”“一人一策”开展重点帮扶。启动实施2022年“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，面向就业重点群体开展就业能力培训。开展“高职扩招毕业生就业服务行动”，实施有针对性的帮扶举措。各高校至少为每一名就业困难群体毕业生精准推送3个以上岗位，力争帮助他们尽早实现就业。

(责编：孙竞、郝孟佳)