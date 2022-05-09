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高考考生防疫提示：“一类一方案”“一生一方案” 实时分析研判

2022年05月09日08:54 | 来源：央视网
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为确保高考安全平稳顺利实施，保障广大考生的生命安全和身体健康，多地发布关于做好高考相关准备及疫情防控工作的通知。

吉林省要求考生考前14天（5月24日）至考试结束期间，原则上不得离开考试所在地。在6月6日熟悉考场时，所有考生须提供48小时内核酸检测阴性报告。

浙江省要求各地各校提前制定突发疫情应急预案，做到“一类一方案”“一生一方案”。按要求为每个考点配备防疫副主考，设置具备防护隔离措施的特殊通道和专用隔离考场。包含校测环节的有关高校，如三位一体综合评价招生、高职提前招生、高水平运动队、艺术校考等，要细化完善校测方案，倡导工作流程減少线下环节，鼓励采用线上测试形式。

目前，受疫情影响，多地学生正在居家学习。对高三的同学，北京市要求各校认真做好在线模拟和适应性测试等学习环节。郑州市要求各校准确把握学生心理需求，引导学生调整心理状态，营造良好的线上教学样态，并将实时分析研判，只要疫情防控条件允许，将第一时间尽早尽快安排高三学生返校。        

(责编：郝孟佳、孙竞)

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