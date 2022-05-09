罗容海

据媒体报道，一些城市在封控期间，学校心理教师接到的学生和家长的心理咨询电话数量呈明显上升趋势。当居家办公与线上授课同时存在于相对狭小的家庭空间内，家庭关系建设以及家庭心理问题疏解的确不容小觑。

媒体报道的案例林林总总，有所谓“青春期遇上更年期”的，有因为宠物无法下楼而导致焦虑抑郁的，封控城市家庭焦虑的表现各不相同。但背后原因都是家庭关系的紧张和家庭功能的不足。

在这两年多的“停课不停学”期间，类似的问题已经引起了专家们的重视。许多学者专门针对疫情居家期间学生的心理健康问题做过研究，几乎无一例外地表明，疫情期间，学生更易焦虑，家庭在居家情绪、居家学习、居家生活和亲子关系上存在更多的问题。

更具体的研究表明，家长因素是学生心理状况的重要影响因素。学生生活在家长焦虑和对子女学习不满意的家庭，焦虑症状发生率较高，而亲子关系亲密家庭的学生焦虑症状发生较低。此外，文化程度、居住地（城市或农村）、职业（有或无）、家庭收入、隔离天数都对家庭成员焦虑程度有影响。特别需要强调的是，应对方式至关重要，积极应对家庭问题的居家隔离人员心理问题明显较少，而消极应对的则容易产生各种心理问题。

家长作为家庭的主导，在这样一个特殊时期，其实特别需要在“为人父母”这件事上再上一课，投入更多的时间、情感和精力，更多地发挥积极主动的作用。除此之外，外部的支持和指导，比如社会组织和社工介入，系统规划居家家庭生活，设计时间表、任务表，以打卡方式进行外部干预和支持，对已经产生心理问题的家庭进行专业化的咨询和疏解，也尤为重要。

短时期内最有效、最管用的还是家校社协同育人机制和功能的发挥。居家隔离期间一部分家庭出现心理问题的原因，正是家长无法身兼家长、教师、社交对象三者的职能，出现了弥补无力的情况。如果学校和班主任老师能够主动提供指导和帮助，或许教师的一句鼓励，就能打消家长的万分焦虑，而老师的一句提点，也能使居家学习少走许多弯路。但这对于学校老师来说，同样是一种巨大的挑战，同样急需顶层规划和实践指南。疫情期间正是家校社协同育人极好的用武地和练兵场，我们期待这样一种教育的新生态，在特殊时期拓展自己的边界、开出自己的花朵。

古人说：“万物之本在身，天下之本在家。”相对于过去的家族，当代的核心家庭对抗风险和抵挡外部冲击的力量都在减弱。在小区组织和社区制度还没有成熟的情况下，各方协同起来，加强对家庭的支持保障，鼓励通过各种自组织的方式，让家庭“强”起来，保持一定的自力更生能力，保持一定的应变抗压能力，维护家庭的“身心健康”，以家庭之“稳”，促进社会和国家之“稳”，功莫大焉。这，也应该是后疫情时代的使命和任务之一。

(责编：孙竞、郝孟佳)