新华社济南5月8日电（记者 萧海川）山东省2022年普通专升本考试5月7日至8日举行。记者从山东省教育招生考试院了解到，为适应疫情防控需要，山东今年分类设置考点考场。对部分身在省外、无法返回山东的考生，首次引入跨省远程线上考试方式。同时采取多种手段强化特殊考场考试组织，维护考试安全。

记者了解到，山东今年报考专升本考试的人数超过17万人，设置了164个考点、5717个考场。根据考前对考生情况摸排的结果，今年有86位考生滞留在省外的隔离点、封控区、管控区中，无法按期返回山东正常参加考试。为尽最大努力保障考生考试权益，山东对这部分考生采取了跨省远程线上考试方式，“点对点”为考生“送考上门”。

山东省教育招生考试院表示，采取跨省远程线上考试对维护考试安全提出更高要求。为此，山东利用成熟的线上考试技术和监控技术，并配有经验丰富的技术人员。考试环境必须满足一系列条件，包括选择安静、封闭、独立的房间作为单独考场；考场内要布置两部具有摄像录音功能的手机作为监控设备，监控考生答题及周围环境等。考务部门还安排专门监考教师“点对点”全时段负责远程监考。

除提供跨省远程线上考试方式外，山东对省内处于封控区、管控区、居家健康监测期的考生，施行“点对点”接送赴考，安排在备用隔离考场、备用考点、方舱医院等进行考试。对省内集中隔离、治疗的考生，在集中隔离点、医疗机构等场所设置特殊考点考场，采取“送考上门”的方式安排考试。

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