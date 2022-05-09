据北京市体检中心消息，5月25日至8月31日，考生可登录北京市体检中心网站或关注北京市体检中心微信公众服务号查询本人体检结果。

考生完成体检后，由各体检医疗机构出具《北京市普通高等学校招生体格检查表》并交报名单位。各报名单位收到《体检表》后，将体检结果告知考生，并将其放入考生纸质档案。考生如对体检结果有异议，应在收到体检结果一周之内，通过报名单位向体检医疗机构提出复检申请，由体检医疗机构根据情况安排复检。如考生对复检结果仍不认可，可通过指定的体检医疗机构或区考试中心向北京市体检中心提出会诊申请，由北京市体检中心进行会诊鉴定。北京市体检中心为本市的终检机构，负责对有异议的体检结果做出最终裁定。

据介绍，未能在规定时间参加本区体检的考生，可于6月11日8时30分至11时30分、12时30分至15时30分到北京市体检中心马甸部补检。

补检前，考生需关注北京市体检中心微信公众服务号提前预约（预约将提前两周开放），并按照预约短信提示参加补检。补检时需携带身份证明、准考证、《体检表》（提前从报名单位领取）、体检费，按约定时间段的起始时间，提前15分钟到场。6月17日12时30分至15时安排全市补检人员的复查。

补检提示：

体检前一周，尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响丙氨酸氨基转氨酶结果。

若病情需要则不必强行停药，体检时向医生讲明即可。

体检前三天要规律饮食，在保证营养的前提下偏清淡，避免剧烈运动，保证充足睡眠。考生体检当日尽量穿宽松的衣服，以便穿脱，不要携带贵重物品，以免丢失。

上午体检的考生当天早晨要禁食，下午体检的考生可进少量清淡早餐，9时后禁食，可饮用少量白开水。

因体检项目中含裸眼视力检查，视力不好的考生体检时最好戴框架式眼镜，避免因摘戴隐形眼镜带来不便。

听力不好的考生如戴助听器，要提前向医生讲明。

补检结果查询时间为6月20日至8月31日。

(责编：郝孟佳、孙竞)